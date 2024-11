Max Verstappen heeft zondag aan de hele wereld laten zien waar hij toe in staat is met een werkelijk sensationele Grand Prix van São Paulo. Bij Lando Norris waren de druiven vlak na afloop zuur en zat met name de gelukkige rode vlag-situatie hem niet lekker. Martin Brundle denkt dat zijn landgenoot wel bijtrekt.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Norris bijdraaien?

Aan de andere kant zag Norris juist zijn gehoopte droom ineens voor een groot gedeelte verdampen. Voor de race leek hij wellicht een gigantische inhaalslag in het klassement te gaan maken, in plaats daarvan liep Verstappen juist flink uit. Met name de rode vlag die Verstappen en de Alpine-coureurs een duwtje de goede richting in gaf, zat vlak na afloop niet helemaal lekker bij Norris: "Zij [de top drie] namen een gokje en dat betaalde zich uit, dat is geen talent, dat is gewoon geluk." Brundle krijgt op Sky Sports News de vraag of hij denkt dat de Britse favoriet zal bijdraaien van die opvallende opmerking: "Ik denk van wel, want Max reed simpelweg in een klasse apart. Deze omstandigheden passen perfect bij zijn niveau van talent."

Historische rit

De commentator vervolgt: "De McLaren was niet de snelste auto in de regen, iets dat best verrassend was omdat ze er zo goed uitzagen in de regen in natte omstandigheden. Max had pech met de rode vlag in de kwalificatie maar tijdens de race bleef hij wél op het circuit en verwachtte hij een safety car of rode vlag-situatie. Hij wist wat hij moest doen en vervolgens reed hij weg en won hij uiteindelijk met negentien seconden voorsprong. Het was een historische rit", zo is hij complimenteus over de Nederlander. "De Formule 1 heeft het trouwens ook geweldig gedaan door de race te kunnen laten starten én af te maken."

