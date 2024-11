Max Verstappen reed zondag op een legendarische wijze naar de zege op het circuit van Interlagos en uiteindelijk liet hij zelfs een voorsprong van bijna twintig seconden op Esteban Ocon noteren. Voor Gianpiero Lambiase was het de laatste ronden billenknijpen door de niet luisterende Verstappen, zo blijkt uit de onboards

De Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos is zondag na een rit van ruim meer dan twee uur een prooi geworden voor de magistrale Verstappen. De wereldkampioen liep aan het begin van de dag nog een zeperd van jewelste op in de kwalificatie en moest zodoende zijn rit aanvangen vanaf P17. Mede door alle kritieken en straffen van de afgelopen weken leek Verstappen meer getergd dan ooit. Op het kletsnatte circuit en onder de zeer verraderlijke omstandigheden liet de Limburger zien dat hij tot één van de beste rijders aller tijden behoort, zeker in deze moeilijke situaties. Uiteindelijk declasseerde hij de rest van het veld en kwam hij met een voorsprong van bijna twintig seconden op Ocon over de streep.

Hartslag 1000 bij Lambiase

Zeker gezien de vele safety cars en de rode vlag een zeer unieke prestatie. Vanaf P17 pakte hij dus uiteindelijk ruim de zege, maar volgens Lambiase had het allemaal wat minder ruim gemogen, zo blijkt uit de boardradio's vanaf rondje 61. Vanaf dat moment, toen Verstappen een comfortabele voorsprong op Ocon te pakken had, begon de engineer met het pogen af te remmen van de Nederlander. "Kies voor veilige rempunten en blijf weg van de witte lijnen en kerbs", zei Lambiase. Vier ronden later waarschuwde hij: "Een gat van vijftien seconden, Max. Geen noodzaak voor risico's." Vervolgens ging dat nog rondenlang door, daar Verstappen met alle mogelijke risico's verder ging: Pas in rondje 68 gehoorzaamde Verstappen: "Ja, ja. Ik zal chillen nu", zo zei hij koeltjes om vervolgens zijn RB20 heelhuids over de streep te brengen en de hartslag van Lambiase te doen dalen.

GP was nervous with Max improving the fastest lap each lap



"Back it off for a man" 😭 pic.twitter.com/w9jsUjuMPZ — Verstappen News (@verstappenews) November 4, 2024

