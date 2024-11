Jos Verstappen: 'Zij zullen nu wel even hun grote mond houden'

Jos Verstappen zag hoe zoon Max gisteren een fenomenale race reed tijdens de Grand Prix van Brazilië. De Red Bull-coureur ging van plek zeventien naar de overwinning en deed dat onder lastige omstandigheden. Volgens Jos was dit het perfecte antwoord op alle criticasters, met name de Britse pers.

De laatste weken kreeg Verstappen veel kritiek te verwerken. Hij zou te agressief verdedigen en de regels niet respecteren. Ook leek hij onbewust in een vete met de FIA te belanden, want Verstappen werd meermaals hard aangepakt door de wedstrijdleiding. Ook had hij het idee dat de stewards zich tegen hem aan het keren waren, want tijdens de kwalificatie werd een late rode vlag hem wel heel ongelukkig fataal, waardoor hij als zeventiende moest beginnen aan de Grand Prix op Interlagos. Verstappen gaf echter het perfecte antwoord door op de baan terug te slaan. Hij reed zondag één van de beste races uit zijn carrière en wist zelfs te winnen. Jos is trots en denkt dat alle critici nu "wel even hun grote mond houden".

Jos: 'De Britten zullen nu wel even hun grote mond houden'

Met name de Britse pers, niet geheel toevallig van dezelfde nationaliteit als Verstappen's rivaal Lando Norris, haalde recentelijk flink uit naar de Nederlander. Jos denkt dat zij zich nu wel even stilhouden. "Dit is het perfecte antwoord van Max op veel gezeik", zo wordt hij geciteerd door De Telegraaf. "Zeker richting de Engelsen. Commentatoren, journalisten en oud-coureurs. Zij zullen hun grote mond nu wel even houden. Max heeft laten zien dat hij de aller-allerbeste is." Verstappen zelf maakte tijdens de persconferentie na afloop van de race ook al een cynische opmerking door zich hardop af te vragen waar alle Britse pers was gebleven. "Zijn ze naar het vliegveld gerend?", vroeg hij zich af.

Verstappen moet rijstijl niet aanpassen

Volgens Verstappen senior was Brazilië ook wederom een bevestiging dat Max zijn rijstijl absoluut niet moet aanpassen, iets dat hem recent ook vaak op kritiek kwam te staan. "Die mensen die dan roepen dat hij zijn rijstijl moet veranderen? Zijn rijstijl is perfect! Ook in zo'n eerste ronde in de regen, waar ie zes plekken won. Hij zit gewoon altijd perfect in deze omstandigheden", aldus Jos.

