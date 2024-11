Dr. Helmut Marko kan zijn geluk niet op na de zege van Max Verstappen in Brazilië. Red Bull kwam met wat vraagtekens richting São Paulo afgereisd, maar in de regen kon Verstappen toch weer wat extra's laten zien en de zege over de streep trekken.

Het momentum van de titelstrijd lag de afgelopen maanden bij McLaren. Het papaja-oranje team beschikt met de MCL38 misschien wel over de snelste auto, maar tijdens een regenrace komt het neer op de stuurmanskunsten van de coureur. Verstappen heeft al vaker laten zien dat hij wel raad weet met regenraces en dat kwam zondagmiddag in Brazilië wederom naar boven.

'Verstappen gaf demonstratie'

Voor Verstappen was het vooral aan schadebeperking doen, om Norris niet te dichtbij te laten komen in de titelstrijd. Met startpositie zeventien zou het altijd al een lastige race worden. Toch wist de Limburger het hoofd koel te houden en kwam hij uiteindelijk na een magistrale inhaalrace als eerste over de streep. "Dit was echt buitenaards. Toen hij eenmaal in vrije lucht kon rijden, vloog hij echt over het circuit", zo opent Marko bij Sky Deutschland. Hoewel Verstappen dus van achteren kwam, had Marko wel ingezet op een podiumplek, zo onthult hij. "Hij had wat sensationele inhaalacties in petto en zei nog dat hij op het podium zou finishen, maar met zo'n demonstratie was er absoluut meer mogelijk en hij gaf precies het juiste antwoord op wat er de laatste tijd is gebeurd", aldus Marko.

