Max Verstappen heeft zijn gram gehaald door de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam te zetten. De Red Bull-coureur wist vanaf plek zeventien te winnen en gaf hiermee een tik aan zijn criticasters en concurrent Lando Norris. Na afloop was hij in opperbeste stemming, maar werd zijn interview onderbroken door Viaplay-reporter Giedo van der Garde.

In gesprek met Viaplay gaf Verstappen na afloop van zijn grandioze race in Brazilië een uitgebreide reactie op het weekend. Hij gaf toe dat de periode in zijn jeugd met zijn vrienden en zijn vader hem ongetwijfeld hebben geholpen om in de regen zo goed te presteren. "Het zal zeker hebben geholpen. Ik heb natuurlijk ook veel geoefend vroeger, ook met mijn beste vrienden toen we nog in België en Nederland reden. Dus dan krijg je er denk ik een iets meer natuurlijk gevoel voor. En de auto ging natuurlijk ook gewoon goed, dus alles bij elkaar - ook met GP [Gianpiero Lambiase, red.] in m'n oor de hele tijd - dat werkte gewoon perfect."

Verstappen vindt eigen prestatie "niet normaal"

Vervolgens werd het interview onderbroken door Van der Garde, die ook even wat dingen wilde delen met Verstappen. Hij loofde Verstappen voor z'n race en stelde zelfs dat vader Jos verbaasd was over het resultaat. "Ja, het is niet normaal. Ik had het zelf natuurlijk ook niet verwacht dat we dit zo konden doen", zo lacht Verstappen. "Maar ik zag ook toen we naar het groepje reden, met George en Lando, dat de snelheid er gewoon in zat."

Verstappen moet soms boos gemaakt worden

Vervolgens stelt Van der Garde dat ze Verstappen een beetje boos moeten maken om het beste in de Nederlander naar boven te halen. De analist verwijst hiermee naar het incident tijdens de kwalificatie, waarbij hij gepiepeld werd door een late rode vlag van de FIA. "Ja, dat denk ik ook", erkende Verstappen.

"Kun je nu oprotten Giedo?!"

Hij vervolgt: "Het gebeurt niet heel vaak, maar als ik heel boos word werkt dat wel beter soms." Vervolgens grapt Verstappen dat het wel genoeg is geweest met de vragen van Van der Garde. "Kun je nu oprotten Giedo?!", zo lacht Verstappen hardop.

