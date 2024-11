Max Verstappen heeft na afloop van de Braziliaanse Grand Prix onthult dat hij te kampen had met een woede-uitbarsting en dat het niet veel scheelde of hij had de complete Red Bull-garage aan gort geslagen. Dit kwam allemaal voort uit het feit dat hij gepiepeld werd door de late rode vlag van de FIA in de kwalificatie.

Woest was Verstappen na afloop van de kwalificatie. Dit zei de Nederlander kort nadat hij de zege had geclaimd in de sensationele Grand Prix van Brazilië. Verstappen begon de race vanaf plek zeventien, reed een grandioze inhaalrace en wist - tegen alle verwachtingen in - te winnen. Het zorgde voor een enorme opluchting bij Verstappen en zijn team. Kort na de winst verscheen hij bij de camera van Viaplay en erkende hij dat zo'n overwinning extra zoet smaakt als je het gevoel hebt dat je kort daarvoor gepiepeld bent door een late rode vlag van de FIA.

Artikel gaat verder onder video

Sensationele Verstappen wint in Brazilië, Norris ziet titeldroom in rook opgaanLees meer

Verstappen had bijna Red Bull-garage aan gort geslagen

Op de vraag hoe getergd Verstappen was na opnieuw een 'incident met de FIA' in de kwalificatie vanochtend, antwoordde de Nederlander: "Natuurlijk.. In de kwalificatie wist ik al dat we heel snel waren... Ik had bijna de hele garage afgebroken. Ik kon mezelf nog net inhouden." De woede-uitbarsting wist Verstappen uiteindelijk om te zetten naar motivatie voor de race. "Ik ben natuurlijk wel enorm gemotiveerd aan de race begonnen", zo sprak hij. Op de vraag of hij in zo'n situatie op z'n allerbest is, zegt hij: "Dat denk ik wel. Ik haal dit niet vaak uit mezelf, maar soms wel."

Verstappen slaat terug richting zowel FIA als Norris

Verstappen lag al enige tijd onder vuur vanwege zijn agressieve rijstijl en werd vervolgens ook meermaals aangepakt door de FIA. Vandaag sloeg hij echter hard terug. Verstappen reed een grandioze race en wist zichzelf vanaf plek zeventien naar de overwinning te rijden. Titelrivaal Lando Norris zakte juist door het ijs en finishte als zesde. Hierdoor loopt Verstappen uit in het kampioenschap en lijkt de titeldroom van Norris vervlogen.

Gerelateerd