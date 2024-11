Na een zeiknatte kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo kunnen we ook een race in regenachtige omstandigheden verwachten. Er staan 71 ronden op de planning, maar hoe worden de punten uitgedeeld als de volledige afstand niet verreden kan worden?

De FIA lag na de Grand Prix van België in 2021 hevig onder vuur. Er werd maar één ronde voltooid achter de safety car, voordat de wedstrijdleiding besloot de wedstrijd niet meer te hervatten. Ondanks dat er eigenlijk geen race had plaatsgevonden, werden er toch halve punten uitgedeeld. Dat betekende dat Max Verstappen voor zijn 'overwinning' 12.5 punten kreeg, George Russell in zijn Williams 9 punten en toenmalig kampioenschapskandidaat Lewis Hamilton 7.5 punten. De regels omtrent de punten gingen op de schop naar aanleiding van alle kritiek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tsunoda kwalificeert zich als derde voor GP Brazilië: "Het was heel lastig"

Puntensysteem

Sinds 2022 wordt dit puntensysteem gehanteerd. Er worden nu alleen punten gescoord, als er tenminste twee ronden worden verreden onder de groene vlag. Tot 25 procent van de racelengte (tot en met ronde 17) krijgt de winnaar 6 punten. Tussen 25 en 50 procent van de racelengte (18 tot 35 ronden) krijgt de winnaar 13 punten. Tussen 50 en 75 procent van de racelengte (36 tot 53 ronden) krijgt de winnaar 19 punten. Vanaf 75 procent van de racelengte (vanaf ronde 54) krijgt de winnaar de volle 25 punten. Als er alleen maar achter de safety car wordt gereden, wordt het punt voor de snelste ronde ook niet uitgedeeld.

Positie Punten minder

dan 2 ronden onder groen Punten

minder dan 25% Punten

tussen 25 en 50% Punten

tussen 50 en 75% Punten

na 75% 1 0 6 13 19 25 2 0 4 10 14 18 3 0 3 8 12 15 4 0 2 6 10 12 5 0 1 5 8 10 6 0 0 4 6 8 7 0 0 3 4 6 8 0 0 2 3 4 9 0 0 1 2 2 10 0 0 0 1 1 Snelste ronde 0 1 1 1 1

Gerelateerd