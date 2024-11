De zaterdag in Brazilië viel grotendeels in het water nadat de kwalificatie geen doorgang kon vinden door de hevige regenval in São Paulo. Op zondag wordt deze in de vroege ochtend hopelijk wél gereden, net als de race later op de dag. Hoe zijn de weergoden de coureurs en de fans vandaag gezind?

Voorlopig is het Grand Prix-weekend in Brazilië al vrij bijzonder te noemen. We rijden volgens het sprintraceformat, waardoor de coureurs eigenlijk op zaterdag na de sprintrace zouden beginnen aan de kwalificatie. De weersomstandigheden op het circuit van Interlagos waren echter zo dramatisch, dat de sessie eerst een aantal keer werd uitgesteld. Uiteindelijk kwamen de stewards tot de conclusie dat het toch echt veel te nat was om te gaan racen en besloot men om de kwalificatie naar de vroege Braziliaanse ochtend - rond 07:30 uur lokale tijd om precies te zijn - te verplaatsen.

Nattigheid rond kwalificatie

In die vroege Braziliaanse ochtend staan inmiddels de fans alweer met hordes aan de poorten van het circuit van Interlagos, waar de kwalificatie dus op het programma staat. Volgens de voorspellingen van vandaag lijkt het er in ieder geval op dat het tijdens de strijd om pole er wat beter uit gaat zien dan gisteren, al wordt er tussen 7:00 uur en 9:00 uur lokale tijd alsnog zo'n tien millimeter regen verwacht volgens Weather.com. Die buien blijven zich dan gedurende de dag doorzetten tot aan de race om 12:30 lokale tijd. Volgens diezelfde site zou de baan op dat moment door de hevige regen van eerder kleddernat zijn, maar blijft het tijdens de race wel wat droger met slechts twee millimeter regen. Accuweather spreekt bovendien van situatie code geel, die tot en met 10:00 uur lokale tijd, dus tot na de kwalificatie, zal aanhouden.

De huidige situatie in São Paulo, waar met name de kwalificatie weer de nodige nattigheid lijkt op te gaan leveren... 🌧️ pic.twitter.com/zFCNNrkk8q — GPFans NL (@GPFansNL) November 3, 2024

