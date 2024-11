Tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië lag McLaren op P1 en P2 met Oscar Piastri en Lando Norris, die in het gevecht om de titel met Max Verstappen elk punt goed kan gebruiken. McLaren-teambaas Andrea Stella legt uit hoe het team uiteindelijk besloot om de coureurs om te wisselen en Norris de zege te geven.

Tegenover Motorsport.com zegt Stella dat het voor McLaren best lastig is om keuzes te maken zoals tijdens de sprint, waarin Piastri de zege aan Norris moest laten vanwege het kampioenschap. “Het leven moeilijk maken voor onszelf is natuurlijk, want als je twee coureurs hebt die races kunnen winnen en een auto die races kan winnen, is het eerste wat je moet accepteren dat er geen gemakkelijke oplossing is. Dat zet je al in een goede mindset om met mogelijke problemen om te gaan. Maar, zoals ik in het verleden al heb gezegd, we hebben heel hard gewerkt om onszelf in deze moeilijke situatie te brengen - en we zitten allemaal op dezelfde pagina: team en coureurs."

Stella bespreekt plannen altijd met Piastri en Norris

Volgens Stella worden de plannen intern doorgenomen voor een raceweekend en sessie, maar worden ook de coureurs hierbij betrokken. “Ik bespreek het altijd met de coureurs en zeg dat dit het moeilijkste is waar we in onze carrière mee te maken krijgen, omdat dit het enige is waar we niet tegenop kunnen door onze belangen precies op elkaar af te stemmen.”

Waarom wachtte McLaren lang met wisselen?

Toch duurde het lang voordat McLaren uiteindelijk Piastri en Norris zou wisselen, iets wat bij Norris maar ook bij veel fans voor verbazing zorgde. “We wisten dat we wilden wisselen. Maar we wachtten op het juiste gat achter Lando, want als je wisselt en de andere auto komt in de DRS, kunnen we een van de principes in gevaar brengen, namelijk een maximaal resultaat voor het team. Dus we waren aan het observeren en we wachtten idealiter op een paar seconden [gat], maar herhaalden dat een paar ronden lang.”

