Oscar Piastri was het snelst tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo, maar hij moest de eerste positie overhandigen aan Lando Norris na teamorders van McLaren. De Australiër legde uit dat het van tevoren al zo was afgesproken.

Piastri mocht de verkorte wedstrijd in Brazilië vanaf de pole position aanvangen. Hij behield de leiding voor Norris, Charles Leclerc en Max Verstappen. Echt wegrijden konden de papajakleurige bolides niet. Verstappen zat vast achter Leclerc en kon er pas in de slotfase voorbij, toen de Monegask een foutje maakt in de Senna S. De McLarens wisselden van positie om Norris een extra puntje te geven, en ze deden dat nét voordat er een virtual safety car kwam voor de uitgevallen Haas van Nico Hülkenberg. Piastri hield Verstappen tot aan de finish achter zich en moest dus genoegen nemen met de tweede plek.

Artikel gaat verder onder video

Geleerd voor morgen

"Om eerlijk te zijn was het een pittige race", begon Piastri tegenover de aanwezige media na afloop van de Sprint. "We hebben gewoon geprobeerd te leren wat we kunnen doen voor morgen. Het team heeft natuurlijk het resultaat binnengesleept wat het wilde hebben. We hebben het er vóór de race ook al over gehad. Het ging allemaal volgens plan en we hebben veel geleerd voor morgen." De in Melbourne geboren coureur is niet helemaal tevreden over de herasfaltering van het circuit van Interlagos. "Het is hobbelig en de racelijn is erg smal. Ga je met een band erbuiten, dan zit je in de problemen."

Tijdens de persconferentie werd Piastri gek genoeg door een Braziliaanse journaliste van Globo TV uitgeroepen tot de winnaar van de Sprint. "Ik weet niet wat ik gewonnen, maar dank je wel." Norris en Verstappen barstten allebei in lachen uit. Bekijk de beelden hier.

