Ook Jos Verstappen ziet het met de kansen van zoon Max in Brazilie maar somber in. De drievoudig wereldkampioen wist tijdens de sprintkwalificatie niet verder te komen dan de vierde tijd en in gesprek met Viaplay toont Jos 'The Boss' zijn frustraties over het tempo van de RB20.

Het was nog even afwachten hoe de RB20 zou presteren op het Autódromo José Carlos Pace. De organisatie had namelijk voorafgaand aan het weekend het circuit voorzien van een nieuwe laag asfalt. De nieuwe laag zou oneffenheden van de baan moeten wegwerken, maar de hobbels zijn nog altijd aanwezig. Volgens de Red Bull-coureur zouden de hobbels nu zelfs een stuk erger zijn en het is precies het soort ondergrond, waar de RB20 niet lekker op gaat.

Tempo RB20 is teleurstellend

De voormalig Arrows-coureur is na afloop van de sprintkwalificatie helder. "Ja, teleurstellend. We komen gewoon veel tijd tekort. Vierde is niet goed genoeg", zo opent Jos Verstappen. Het zijn dan ook nog steeds de balansproblemen die opspelen. "In de ene bocht heeft hij onderstuur. In de volgende bocht zit hij tegen overstuur aan. Hij zegt ook: 'ja het gaat gewoon niet.'" De longruns zagen er op vrijdag nog aardig uit, maar ook daar put Jos Verstappen geen vertrouwen uit: "Als je op één ronde al vier tienden tekort komt, dan ga je op de long run ook tekort komen. Daar hoef je niet gestudeerd voor te hebben."