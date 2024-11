Max Verstappen moest genoegen nemen met de vierde positie in de sprintkwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. De Red Bull Racing-coureur verklaarde na afloop waarom er niet meer in zat.

McLaren leek onverslaanbaar in de sessie die de startgrid voor de Sprint bepaalde. Oscar Piastri pakte de pole position met een rondetijd van 1:08.899 en zat daarmee 0.029 seconden onder teamgenoot Lando Norris. Verstappen kwam op de vierde stek terecht en zal de tweede rij delen met Charles Leclerc. Ook de andere Ferrari zat er prima bij. Carlos Sainz kwalificeerde zich namelijk als vijfde. George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon en Ollie Bearman zullen de top tien completeren voor de start. Sergio Pérez werd teleurstellend dertiende.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez miste tweede run in SQ2, maar dat bleek geen strategische blunder: 'Hij was te langzaam'

Mega-hobbelig

"Toen we eenmaal aan de kwalificatie waren begonnen, zag het er al naar uit dat we er ver naast zouden zitten", begon Verstappen tegenover de aanwezige media in Brazilië. "De auto had het lastig over de hobbels. Het is opnieuw geasfalteerd, maar daardoor is het juist minder comfortabel om op te rijden. Het is overal mega-hobbelig, en dat is niet goed voor onze auto. Overal waar het hobbelig is, springt de auto veel. Dat kost me helaas een boel qua rondetijd. En morgen? Geen idee."

OOK INTERESSANT: Piastri blij met pole in São Paulo: "Maar het gaat een compleet andere Sprint worden"

Misschien regen

"Als je over één rondje al iets langzamer bent, dan ben je normaal gesproken ook niet de sterkste in de race", vervolgde de Limburger. "Dus we zullen het zien hoe het morgen gaat in de Sprint. Ik weet natuurlijk ook dat het weer misschien nog een rol gaat spelen. Misschien niet voor de Sprint [maar wel op zondag], dus dat is nog even afwachten. En wat betreft de gridstraf, ik zal dan wat meer werk moeten verzetten." Verstappen zal voor de zondag vijf plekken achteruit gaan bij de startopstelling vanwege het verwisselen van de verbrandingsmotor.

Gerelateerd