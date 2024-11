Lewis Hamilton verscheen donderdag tijdens de persconferentie op het circuit van Interlagos in een wel héél bijzondere outfit. Het zal ongetwijfeld bij veel Brazilianen op applaus hebben gerekend, maar de organisatie die verantwoordelijk is voor de bank van dienst zal wellicht wat minder blij zijn geweest met de Brit.

Hamilton heeft door de jaren heen een warme band opgebouwd met Brazilië en dit weekend mag hij weer in actie komen op het roemruchte circuit van Interlagos. De coureur uit Stevenage vierde dat in ieder geval door op donderdag alvast met een zeer bijzondere outfit op het circuit te verschijnen. Hij verscheen in een speciale Brazilië-broek, die een print in de kleuren groen, geel en blauw [de kleuren van Brazilië] ontworpen is. Het was weer eens een teken van liefde van Hamilton naar het land en zijn idool. Later dit weekend zal hij bovendien nog in een oude auto van Senna stappen, naar eigen zeggen een droom die uitkomt.

Artikel gaat verder onder video

Vlekken op de bank

Het begin van het weekend verliep echter niet helemaal vlekkeloos, letterlijk en figuurlijk. Tijdens de traditionele persconferentie voor het raceweekend op donderdag werd - niet geheel onlogisch - Hamilton uitgenodigd voor het perspraatje. De Brit verscheen in zijn opmerkelijke Brazilië-broek en stond de pers te woord. Na afloop van de sessie toen de Brit vertrokken was, bleef er echter een onaangenaam cadeautje achter: de witte bank waar Hamilton op zet was helemaal bevlekt door zijn Brazilië-broek. Het zorgde ervoor dat de organisatie moest ingrijpen en het bankje moest degraderen tot reservebank.

Lewis Hamilton was here...



After wearing painted Brazilian trousers in the FIA press conference on Thursday, Hamilton left his mark behind on the white leather.



So there has been a sofa reshuffle now....it's been relegated to the spare. 😂 #f1 #hamilton pic.twitter.com/Nz4bpMIgp2 — Jon Noble (@NobleF1) November 1, 2024

Gerelateerd