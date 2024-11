De afgelopen weken is er natuurlijk een hoop te doen geweest over het rijgedrag dat Max Verstappen liet zien en intussen wordt er druk gespeculeerd over de regels. Christian Horner slaat terug namens zijn team en de Nederlander en stelt dat dit simpelweg is hoe het hoofd van een coureur werkt.

De Grand Prix van Mexico werd weliswaar gewonnen door de uitstekende Carlos Sainz, na afloop wordt er toch weer het meest gepraat over kampioenschapsleider Verstappen. De Red Bull-rijder kwam vroeg in de race weer eens in gevecht met Norris en Verstappen had weinig trek om zijn titelrivaal gemakkelijk voorbij te laten gaan. Na een intens gevecht door meerdere bochten, waarbij beide coureurs meermaals buiten de baan vlogen, besloot de FIA dat het welletjes was geweest met het rijgedrag van Verstappen. De Limburger kreeg een straf van maar liefst twintig seconden aan zijn broek, een zeldzaamheid in de koningsklasse.

Instinct van een coureur

Ook een paar dagen later in Brazilië is het hele voorval natuurlijk weer onderwerp van gesprek. Er wordt onder meer gesproken over het aanscherpen van de regels om ervoor te zorgen dat rijders als Verstappen niet constant proberen een grijs gebied in de reglementen te vinden. Ook bij Sky Sports wordt gesuggereerd dat Verstappen simpelweg aan het kijken is hoever hij kan gaan bij de wedstrijdleiding, iets dat volgens Horner absolute onzin is: "Dit is het instinct van een autocoureur. Max zal altijd voor het gat gaan en zal altijd hard zijn bij het ingaan van de apex in een bocht."

Niet denken aan regelboekje

De Britse teambaas springt in de bres voor zijn pupil: "Max is nu al voor twintig jaar aan het racen en de binnenste lijn bij het ingaan van de bocht is een plek waar hij de bocht controleert. Dat is iets dat hij al zijn hele leven doet. Ik zal de tweede [in Mexico] niet betwisten, maar de eerste is voor mij gewoon hard racen. Hij rijdt op dat moment gewoon op zijn instinct en op basis van alle ervaring die hij in de loop van zijn carrière heeft opgedaan. Hij denkt helemaal niet aan het regelboekje als hij in de remzone zit. Hij probeert gewoon om zo hard mogelijk zijn positie te behouden."

