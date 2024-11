Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is in Brazilië ook nog altijd van mening dat Max Verstappen bewust de tactiek van angst en intimidatie inzet om Lando Norris te dwarsbomen. Hill is van mening dat zulk gedrag niet geaccepteerd moet worden.

Verstappen was na Mexico de gebeten hond bij de Britse media, maar ook de oud-coureurs die de kant van Norris lijken te kiezen. Hill wees naar een bewuste strategie van de Nederlander om Norris uit te schakelen, waarbij Verstappen donders goed zou weten wat hij doet. Hill kan zich dan ook prima vinden in de uitgedeelde straffen in Mexico.

Verstappen knokt voor titel, maar doet niet aan vuil spel

In Brazilië heeft Verstappen, tijdens de persconferentie gereageerd op de uitspraken van Hill. Dat de Nederlander er van beschuldigd wordt om opzettelijk 'vuile' tactieken te gebruiken, viel niet zo lekker. "Ik heb niks opzettelijks gedaan. Ze kunnen niet in mijn hoofd kijken. Het zijn best wel extreme beschuldigingen. Ik weet natuurlijk hoe de meeste mensen in elkaar steken, dat is niks nieuws. Vorig jaar was alles perfect en dat heeft heel veel pijn gedaan bij veel mensen, om niks negatiefs te kunnen zeggen", zo verklaarde de drievoudig wereldkampioen op donderdag.

Hill ziet nog altijd een bewuste strategie

Ondanks de uitspraken van Verstappen, blijft Hill bij zijn stokpaardje. In gesprek met Sky Sports F1 legt de kampioen van 1996 uit: "Hij [Verstappen red.] gebruikt angst en intimidatie en hij heeft ook iets meer van zijn tactiek uitgelegd. Hij beschouwt het als een gokje, soms pakt het goed uit, soms niet. Hij gebruikt het ook om de andere titelkandidaat, Lando Norris, dwars te bomen. Er zit dus wat logica in zijn boosheid, als ik dat zo kan noemen. Hij weet wat hij doet, maar is het correct? En is het fair? Er is ook vast wel een regel in het reglement waarbij uitgelegd wordt dat er een soort fairness moet zijn. Dat we zulk gedrag op de baan ook niet accepteren."

