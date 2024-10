Valtteri Bottas is de volgende coureur die vraagt om veranderingen en die zich tegen het rijgedrag van Max Verstappen heeft gekeerd. Volgens de Fin was het rijgedrag van Verstappen afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad geen 'eerlijk' rijgedrag. De oud-coureur van Mercedes wil dat de FIA de richtlijnen nu snel gaat veranderen.

Tegenover Motorsport-Total zegt Bottas dat hij het gevoel had dat andere coureurs het rijgedrag van Verstappen, vooral in bocht vier, besloten over te nemen afgelopen weekend in Mexico. “Het lijkt erop. Er is een maas in de wet waar je gewoon de apex kunt aanvallen en je je geen zorgen hoeft te maken over de rest."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson over incident met Pérez: "Ben niet in F1 om vrienden te maken"

Bottas wil dat er eerlijk geracet wordt in F1

Volgens Bottas moeten de coureurs in F1 weer terugkeren naar de periode waarin er eerlijk geracet werd, iets wat volgens de oud-coureur van Mercedes momenteel niet het geval is. "Ik vind het oneerlijk als de coureur de bocht niet kan nemen. Je moet altijd de controle hebben en dit hoorde voor mij gewoon niet bij eerlijk racen. Iedereen weet hoe eerlijk racen eruit ziet, maar wat we de laatste tijd hebben gezien is dat niet."

Bottas hoopt dat straffen Verstappen zorgen voor nieuwe richtlijnen FIA

Veel coureurs hebben al gevraagd om nieuwe en duidelijke richtlijnen, iets waar Bottas zich bij aan kan sluiten. Volgens de Fin heeft het rijgedrag van Verstappen een slechte invloed op de koningsklasse en de andere coureurs en moet er snel wat aan gedaan worden. “Ik hoop dat de straffen en duels van afgelopen weekend het proces weer zullen versnellen, want ik denk dat de richtlijnen wat moeten veranderen”

Gerelateerd