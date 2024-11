Hoe laat begint vandaag het Formule 1-sprintweekend in Brazilië?

Het raceweekend in Mexico zit er nog niet op of het oog kan alweer op de volgende race van deze triple-header door Noord- en Zuid-Amerika: de Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos.

Na de Grand Prix van Mexico is er amper tijd voor teams, coureurs en fans om bij te komen, want de volgende race staat alweer op de kalender: de Grand Prix van São Paulo op het legendarische circuit van Interlagos. Door de jaren heen hebben we veel bijzondere momenten meegemaakt op dit circuit en dus is het voor de Formule 1 altijd bijzonder om terug te keren in het land waar de legendarische Ayrton Senna het levenslicht zag. Max Verstappen en Lando Norris vervolgen hun tocht in de strijd om het wereldkampioenschap, terwijl het ook bij de constructeurs alsmaar spannender wordt.

Artikel gaat verder onder video

Autódromo José Carlos Pace

Het circuit in São Paulo is één van de meest legendarische circuits binnen de motorsport. Sinds 1973 wordt de Grand Prix van Brazilië hier verreden en sinds dat moment hebben er vele heroïsche momenten plaatsgevonden. Het circuit is in 1985 vernoemd naar de Braziliaanse Carlos Pace, die in 1975 op dit circuit zijn enige overwinning in de Formule 1 op zijn naam schreef en in 1977 overleed bij een vliegtuigcrash.

Normaal gesproken worden er 71 rondes gereden op het 4,309 kilometer lange circuit. Michael Schumacher is de meest succesvolle coureur op het Autódromo José Carlos Pace, de Duitser wist vier keer te winnen in São Paulo: in 1994, 1995, 2000 en 2002. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn landgenoot Sebastian Vettel, hij won in 2010, 2013 en 2017. Het circuit wordt gekenmerkt door de vele hobbels, waardoor de bodemplaten van Formule 1-auto's het vaak lastig hebben. Daarnaast herbergt het circuit met de legendarische 'S' do Senna in bocht 1 één van de mooiste bochten op de kalender.

Tijdschema Grand Prix van São Paulo

Het raceweekend in São Paulo vormt het decor voor het vijfde sprintraceweekend van het seizoen. In combinatie met het tijdsverschil aan de andere kant van de oceaan zorgt dit voor een behoorlijk afwijkend tijdschema. Op vrijdag 1 november gaat het raceweekend om 15:30 uur Nederlandse tijd van start met de eerste vrije training, waarna het om 19:30 uur tijd is voor de sprintkwalificatie. De sprintrace zelf wordt op zaterdag 2 november om 15:00 uur verreden. Om klokslag 19:00 gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van start. Op zondag 3 november om 18:00 uur is het vervolgens tijd voor de Grand Prix van de São Paulo.

Vrijdag 01 november

15:30 uur: eerste vrije training

19:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 02 november

15:00 uur: sprintrace

19:00 uur: kwalificatie

Zondag 03 november

18:00 uur: Grand Prix van São Paulo

