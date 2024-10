McLaren-teambaas Zak Brown zou in 2023 maar liefst 26 miljoen pond, of 31 miljoen euro hebben verdiend. Dit vertelt Formule 1-journalist Joe Saward in de meest recente editie van zijn blog, The Green Notebook. Brown zou een groot aandeel hebben gehad in het aantrekken van vele nieuwe sponsoren voor McLaren, en hiervoor een flinke commissie hebben meegekregen.

McLaren eindigde 2023 op de vierde plek in het constructeurskampioenschap, en verdubbelde bijna het aantal punten vergeleken met het jaar ervoor. Deze stijgende lijn is dit seizoen doorgetrokken. Het team uit Woking heeft nu al meer punten dan de vorige twee jaar bij elkaar, en zou het eerste constructeurskampioenschap sinds 1998 kunnen binnenslepen. Ferrari is bezig aan een inhaalslag, maar staat met nog vier Grand Prix-weekenden te gaan nog wel 29 punten achter op hun Britse concurrentie.

26,37 miljoen pond verdiend

Een groot deel van de ontwikkeling van een F1-team is natuurlijk het vergaren van sponsoren, om zo weer meer geld te hebben om in de auto te kunnen investeren. Brown heeft hier een groot aandeel in, en volgens Saward is de Amerikaan daar ook flink voor betaald. "Companies House heeft ook onthuld dat het best betaalde directielid van McLaren Racing in 2023 een indrukwekkend bedrag van 26,37 miljoen pond [31 miljoen euro, red.] heeft ontvangen," zo schrijft Saward in zijn blog. "Men neemt aan dat Zak Brown de man in kwestie is en dat het waanzinnige bedrag het resultaat is van commissies die aan hem zijn betaald voor sponsordeals die hij heeft samengesteld."

McLaren wordt deels overgenomen

Dit is niet het enige McLaren-nieuws wat Saward heeft vernomen uit de paddock. Zo zou McLaren-Group, eigenaar van het Formule 1-team, op het punt staan om over te worden genomen. "Het team zal binnenkort waarschijnlijk een nieuwe mede-eigenaar hebben, aangezien de McLaren Group, die tweederde van het F1-team bezit, op het punt staat om verkocht te worden aan een bedrijf genaamd CYVN Holdings, eigendom van de overheid van Abu Dhabi. De omvang van het belang is nog niet duidelijk, maar er wordt gesuggereerd dat het geen meerderheidsbelang zal zijn, waarbij Mumtalakat van de regering van Bahrein de primaire eigenaar blijft, hoewel CYVN de controle krijgt over het noodlijdende autoconcern."

