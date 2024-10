Carlos Sainz kwam afgelopen weekend als een duveltje uit een doosje weer eens bovendrijven en liet zien waar hij allemaal toe in staat is. Martin Brundle is onder de indruk van de prestaties van de Spanjaard en denkt te weten waarom Red Bull hem niet heeft aangetrokken toen ze de kans hadden.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken met teams

Uiteindelijk viel de keuze op het team van Williams, waardoor Sainz toch een flinke achteruitgang op de grid lijkt te maken. Een zonde als je ziet hoe uitstekend Sainz kan rijden, zoals in Mexico weer duidelijk gemaakt werd. Brundle denkt echter dat Sainz wellicht het als een kans ziet in de picture te blijven bij Ferrari: "Ik weet nog dat ik een interview met hem deed en zei dat hij op een dag wellicht terug kon keren bij Ferrari. Hij zei toen: 'Precies!' De andere teams hebben ook gezien hoe hij op een volwassen manier omgaat met deze hele situatie en hoe snel hij is geweest en men is onder de indruk. Daarom heeft hij bijna met elk team kunnen praten. Hij is een wereldklasse coureur en brengt ook nog eens geweldige werkethiek met zich mee", vertelt hij bij Sky Sports.

Red Bull en Sainz

Eén van de teams waar Sainz niet op de koffie is geweest, is zijn voormalige werkgever: Red Bull. Opvallend, zeker nu je ziet hoe lastig het team het heeft met een goede tweede coureur te vinden: "Red Bull staat een beetje op achterstand, terwijl ze juist het enige team met een soort van juniorteam op de grid zijn." Toch denkt Brundle te weten hoe dat komt: "Ik denk dat dat teruggaat naar de tijd dat ze teamgenoten waren, Max en Carlos. De twee coureurs en de twee vaders, dat ging er allemaal behoorlijk stevig aan toe. Ik denk dat dat uiteindelijk de belemmering was om terug te keren naar die situatie."

