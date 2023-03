Brian Van Hinthum

Het lijkt te rommelen binnen het team van Mercedes. Na de zeer teleurstellend verlopen seizoensopener in Bahrein werden er verschillende opzienbarende commentaren geleverd door Lewis Hamilton en Toto Wolff, waarna later een nog even zo bijzondere brief volgde aan de fans en medewerkers. Craig Scarborough denkt dat er 'een burgeroorlog' op het punt van ontketenen staat bij het team.

Het team van Mercedes baarde afgelopen weekend opzien door een vrij bijzondere brief te versturen richting de fans en alle medewerkers. In de brief probeert het team namens George Russell, Hamilton en Wolff alle hoofden van de fans en medewerkers weer bij elkaar te krijgen en positiviteit voor de rest van het seizoen te bewerkstelligen. "Het herstel is direct na de race begonnen. Iedereen heeft zijn deel. Ben jij klaar om ons te helpen om terug te vechten? Als dat niet zo is, geen probleem. Als dat wel zo is, dan gaan we ervoor", zo klonk het onder meer.

Lastige keuze

De brief volgde nadat Wolff en Hamilton hun frustraties niet onder stoelen of banken staken na de domper in Bahrein. Het tweetal maakte meerdere negatieve opmerkingen over het concept van de W14 en Hamilton klaagde zelfs dat men niet naar hem luisterde bij de ontwikkeling van de auto. Het tweetal lijkt ook steeds meer te opteren voor een compleet nieuw concept, wat weer tegen het zere been zou zijn van de engineers in Brackley. "Mercedes staat voor een hele lastige keuze, want ze hebben gewoon een ontwikkelingsprogramma staan. Zo weten we bijvoorbeeld dat er een nieuwe vloer aan zit te komen voor de nieuwe race", stelt techniekexpert Scarborough op het YouTube-kanaal van Peter Windsor.

Burgeroorlog

"We weten natuurlijk niet hoe groot die stap gaat zijn, maar als je iets als eerste wil veranderen is het inderdaad de vloer." Ook voor Imola staan er grote updates op het programma, waarmee Mercedes nu op een lastig kruispunt staat volgens de analist. "Nu zeggen Toto en Lewis dat je een compleet nieuw concept moet bedenken om races te winnen. Je vraagt je af hoe dit soort pittige opmerkingen in de pers aansluiten bij wat de engineers doen en hoe iedereen in Brackley probeert te beslissen wat ze moeten doen om deze auto competitief te maken. Kijkende naar de successen over de afgelopen tien jaar moet je er vanuit gaan dat ze weten hoe dat moet. Het lijkt er bijna op dat er een burgeroorlog gaande is bij Mercedes."