Max Verstappen heeft zondag tijdens de Grand Prix van Mexico zichzelf de woede van veel mensen op de hals gehaald door zijn acties tegenover Lando Norris. Ook Martin Brundle is vrij kritisch op de Nederlander en stelt zelfs dat er een zwaardere straf uitgedeeld had moeten worden.

De Grand Prix van Mexico werd weliswaar gewonnen door de uitstekende Carlos Sainz, na afloop wordt er toch weer het meest gepraat over kampioenschapsleider Verstappen. De Red Bull-rijder kwam vroeg in de race weer eens in gevecht met Norris en Verstappen had weinig trek om zijn titelrivaal gemakkelijk voorbij te laten gaan. Na een intens gevecht door meerdere bochten, waarbij beide coureurs meermaals buiten de baan vlogen, besloot de FIA dat het welletjes was geweest met het rijgedrag van Verstappen. De Limburger kreeg een straf van maar liefst twintig seconden aan zijn broek, een zeldzaamheid in de koningsklasse.

Drive through-penalty

Verstappen zelf weigerde na afloop van de race om al te veel commentaar te geven op zijn eigen acties en de straf van de FIA, maar daaromheen zijn er natuurlijk genoeg fans en analisten die zich wél laten horen. Brundle nam na afloop van de race bij Sky Sports de acties van Verstappen onder de loep: "De tweede actie is waar ik vooral boos over was. Hij liet geen ruimte om te racen in bocht vier, maar het moment in bocht zeven is gewoon een roekeloos moment. Het is totaal belachelijk. Hij ging gewoon door met gas geven en zorgde ervoor dat ze allebei buiten de baan kwamen. Hij heeft geluk dat hij geen drive-through penalty heeft gekregen."

Er is een limiet

Brundle vervolgt zijn felle kritiek op de Nederlander: "Ik ben zo onder de indruk van Max en ik haat het als hij dit soort dingen doet. Hij is veel beter dan dat. Hij is veel te goed om op zo'n manier te rijden. Ik denk echt dat het een moment met een kort lontje en roekeloosheid was. Volgens mij heeft hij wat frustraties in zich omdat hij de derde snelste auto op de grid heeft op dit moment. We weten dat hij agressief is en dat wil je zien in Formule 1-races en waar we van houden. Zoals bij Senna vs Prost of Mansell vs Piquet. Maar uiteindelijk is er wel een limiet en het tweede incident was ver over die limiet."

