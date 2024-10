De positie van Sergio Pérez lijkt meer en meer onder druk te komen en ook afgelopen weekend heeft hij zichzelf geen goede dienst bewezen. Volgens Jack Plooij is het echter al allemaal redelijk in kannen en kruiken en gaat Red Bull een bak geld neerleggen bij Williams voor Franco Colapinto.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Zo zong er een hardnekkig gerucht rond dat hij na zijn thuisrace in Mexico van dit weekend uit zou stappen bij het team van Red Bull. Recent maakte hij daar met een speciale Instagram-post echter een einde aan en reageerde hij daar in Austin ook nog eens duidelijk op: "Ik wilde gewoon duidelijk maken dat ik 100 procent zeker weten hier ben volgend jaar. Ik heb mijn contract en daar hou ik me aan en verder denk ik er niet over na."

De maat is vol

Toch is het helemaal niet zo zeker dat de man uit Guadalajara volgend jaar nog in de Red Bull te bewonderen is, zeker nu hij ook zijn eigen raceweekend in Mexico tot een deceptie heeft weten om te dopen. Bovendien zou het team inmiddels al druk in onderhandeling zijn met een nieuwe optie: Colapinto. Plooij vertelt in het Race Café dat de zaken al in een vergevorderd stadium zitten: "Ik ga je vertellen dat de kassa van Williams binnenkort flink gespekt gaat worden. Helmut Marko gaat met geld gooien daar naar binnen, Colapinto. Ik heb gehoord dat gisteravond (zaterdag, red.) de maat helemaal vol was bij Marko", zo zegt hij over de situatie rondom Pérez.

Twintig miljoen voor Colapinto

Plooij vervolgt: Hij heeft vanmorgen een afspraak en hij heeft tegen Vowles gezegd: 'Ik gooi twintig miljoen naar binnen, ik wil hem nu hebben. Klaar.' Een afkoopsom." Volgens de verslaggever zijn de banden van Colapinto bovendien gunstig: "Het komt commercieel ook nog goed uit, want hij is het gezicht van Claro, een telefoonmerk in Zuid-Amerika. Dat is ook weer van Carlos Slim, de sponsor van Pérez, dus ze kunnen ook nog een heel mooi afscheid doen." Hoewel men er in eerste instantie vanuit ging dat Liam Lawson bij het eventuele aantrekken van Colapinto wordt doorgeschoven, is het juist de Argentijn die volgens Plooij vanaf 2025 naast Verstappen zit: "Ik heb begrepen dat hij hem gewoon in het diepe gaat gooien, hij gaat gewoon naast Max."

