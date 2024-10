Max Verstappen werd zondag getrakteerd op een ongekend hoge straf van maar liefst twintig seconden tijdens de Grand Prix van Mexico, waardoor hij niet verder kwam dan een zesde plek. Kelly Piquet, vriendin van de Nederlander, lijkt het niet helemaal eens te zijn met de acties van de FIA.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg.

Piquet reageert

Een forse straf dus voor de drievoudig wereldkampioen, op een niveau van straffen die we toch zelden zien in de koningsklasse. Hoewel de Nederlander zich zelf na afloop behoorlijk op de vlakte hield en weigerde om weinig los te laten over wat hij precies vond van de straf, leek vriendin Piquet zich minder in te houden. Verstappen plaatste na afloop van de sessie een post op Instagram, waarin hij terugblikte op de waardeloze middag in Mexico en baalde van de slechte pace in de RB20. Piquet heeft daarop gereageerd en lijkt zich juist te richten tot de FIA en de straf van twintig seconden: "Ze kunnen je proberen te stoppen maar dat gaat ze niet lukken", zo leest de reactie van de Braziliaanse. Duidelijke taal.

