Lewis Hamilton heeft naar eigen zeggen genoten van zijn ronden lange gevecht met Mercedes-teammaat George Russell om de vierde plaats afgelopen zondag in de Grand Prix van Mexico.

George Russell en Lewis Hamilton begonnen respectievelijk als vijfde en zesde aan de Grand Prix van Mexico afgelopen zondag, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist in de openingsronde aan zijn Mercedes-collega voorbij te gaan. In de veertiende ronde was het echter Russell die de vijfde plaats weer overnam, voordat Max Verstappen een tijdstraf van twintig seconden in moest lossen bij zijn pitstop, waardoor Russell en Hamilton doorschoven naar de vierde en vijfde plaats.

Duel om de vierde plaats

De twee raakten vervolgens lange tijd verwikkeld in een gevecht voor de vierde plaats. Ronden lang zat Hamilton vlak achter zijn teammaat, en meerdere keren probeerde hij een aanval in te zetten. Russell wist lange tijd knap stand te houden, maar in de 65 ronde werd hij bij het aanremmen voor bocht één toch verschalkt door de aanstaande Ferrari-coureur.

Hamilton reageert

"Het was leuk, ik heb een leuke dag gehad", vertelde Hamilton na afloop. "Ik had een goede start, maar vervolgens had ik een hele slechte eerste stint. We hebben te veel van de voorvleugel afgehaald, waardoor ik ontzettend veel onderstuur had. Bij mijn stop konden we het aanpassen en daarna had ik een veel betere pace. We zijn allebei niet dom", doelde hij op het duel met Russell. "George is erg slim, speelt eerlijk en is heel goed in waar hij zijn auto positioneert. Dat geldt denk ik ook voor mij."

