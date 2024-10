Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat de wedstrijdleiding tijdens de Grand Prix van Mexico een precedent heeft geschept door Max Verstappen in totaal twintig seconden tijdstraf op te leggen, en dat coureurs vanaf nu anders met elkaar om zullen gaan op de baan.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Mexico afgelopen zondag aan vanaf de tweede stek, met Carlos Carlos Sainz op pole position en titelrivaal Lando Norris op P3. De Nederlander kwam goed van zijn plek en nam al snel de leiding in de wedstrijd over, maar het duurde niet lang voordat Sainz een aanval inzette en die positie weer teruggreep. Ook Norris legde het vuur vervolgens bij de Red Bull Racing-coureur aan de schenen. Verstappen wist de McLaren-coureur achter zich te houden, maar moest dat niet veel later duur bekopen.

Twintig seconden tijdstraf Verstappen

De 27-jarige coureur was veel te agressief in zijn verdediging en reed vanwege zijn voorsprong in het wereldkampioenschap duidelijk met de gedachte 'als we er samen afgaan, ben ik de winnaar.' Na het controversiële incident tussen de twee in de Grand Prix van de Verenigde Staten leek de wedstrijdleiding er echter helemaal klaar mee. Verstappen kreeg maar liefst twee keer een tijdstraf van tien seconden opgelegd, en werd zodoende uiteindelijk zesde.

'Altijd misbruik van maken'

Volgens Toto Wolff zit het probleem hem vooral in de reglementen: "Een coureur zal altijd tot de limiet pushen en als de regels - de uitvoering van de regels of de interpretatie van de regels - een bepaalde manier van racen toestaan, dan zal een coureur zoals Max daar altijd misbruik van maken", citeert ESPN. "Ik denk dat er nu een nieuwe interpretatie is geweest in het uitvoeren van die regels. Waarschijnlijk zal het de manier waarop iedereen racet in de toekomst veranderen. Ik vind dat je ruimte aan de buitenkant van de bocht moet laten, als er een auto naast je rijdt. Laat remmen en de andere auto naast de baan duwen en zelf ook naast de baan belanden, ik denk dat dát niet meer is toegestaan."

