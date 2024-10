Daar waar iedereen zich focuste op de chaos rondom Max Verstappen en Lando Norris en het duel Lewis Hamilton en George Russell, won Carlos Sainz tot zijn eigen tevredenheid de F1 Grand Prix van Mexico-Stad.

Na afloop reageerde Sainz op zijn zege in Mexico, een race die hij won voor Norris en Leclerc. "Dankjewel Mexico! Het is een fantastisch gevoel om dit publiek te zien. Het is fantastisch om ze hier aanwezig te zien zijn en hun steun te voelen tijdens dit hele weekend. Ik heb het gevoel dat ik veel supporters heb in Mexico. Ze hebben mij veel kracht gegeven om dit weekend te rijden zoals ik gereden heb. Ik wilde deze echt graag winnen. Ik had deze zege ook nodig voor mijzelf. Ik wilde nog een keer een zege boeken voordat ik Ferrari zou gaan verlaten en om dat dan hier te doen met deze fans is fantastisch. Nu zijn er nog vier races te gaan en wil ik zoveel mogelijk genieten. Als er nog een zege komt, ga ik ervoor."

Sainz over duel met Verstappen

Verstappen haalde Sainz bij de start in, maar moest na de safety car de plaats al snel weer afstaan aan de Spanjaard. Sainz over zijn inhaalactie op Verstappen. "Ik heb die aanval niet voorbereid. Ik was boos over de start en dat ik de positie aan hem had gegeven. Ik zei toen dat ik hem moest verrassen, hoe dan ook. Verstappen is lastig in te halen, dat heeft hij al vaker bewezen. Ik kwam van ver, maar ik had niks te verliezen. Ik viel aan de binnenkant aan en ik wist dat ik het kon halen."

