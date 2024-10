FIA onthult: zeven auto's door F1-teams aangepast voor GP Mexico-Stad

Vijf teams hebben voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, het twintigste raceweekend van het seizoen 2024, aanpassingen aan hun auto gedaan. Dit heeft de FIA bekendgemaakt via een document.

Bij Mercedes hebben ze voorafgaand aan de race in Mexico-Stad bij zowel de auto van Lewis Hamilton als bij de auto van George Russell wijzigingen doorgevoerd. Het gaat vooral om het gedeelte in de buurt van de remmen. Bij Alpine heeft Esteban Ocon ook wijzigingen aan zijn auto plaats zien vinden. Ocon heeft een gridstraf en zal vanuit de pitstraat gaan beginnen in plaats van P19.

Overige auto's met aanpassingen

Bij Visa Cash App RB heeft het zusterteam van Red Bull Racing bij zowel de auto van Yuki Tsunoda als bij die van Liam Lawson aanpassingen gedaan om beter voor de dag te komen tijdens de twintigste race van het seizoen 2024. Tot slot heeft Haas nog bij Nico Hulkenberg wat wijzigingen doorgevoerd en zag Franco Colalpinto ook veranderingen doorgevoerd worden bij zijn auto door Williams. Bij Red Bull, McLaren, Aston Martin, Ferrari en Sauber zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

De FIA heeft de auto's geopenbaard waaraan de teams veranderingen hebben doorgevoerd voor de race in Mexico.#MexicanGP #F1 #FIA pic.twitter.com/o3GJVHNA8D — GPFans NL (@GPFansNL) October 27, 2024

