Carlos Sainz domineerde niet alleen de vrijdag, maar ook de zaterdag van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Hij heeft de pole position binnengesleept in zijn Ferrari met een relatief groot gat naar Max Verstappen en de rest van het veld.

Sainz maakt tot dusver een foutloos weekend mee op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was ruim het snelst in de eerste run van Q3. Zijn ronde van 1:16.055 was genoeg om drie tienden onder wie dan ook te zitten. Verstappen stond eventjes tweede in de tijdenlijst, totdat de ronde door de stewards werd afgepakt vanwege track limits. In de tweede run ging de Red Bull-coureur opnieuw naar de tweede positie, maar in de buurt komen van de poletijd lukte niet, zeker niet toen Sainz nog eens verbeterde met een 1:15.946.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: In beeld: Ferrari-monteur krijgt lachers op de hand na val in de pitstraat

Iets extra's gevonden

"Ik ben zo blij en het waren een paar geweldige ronden", begon Sainz bij de traditionele top drie-interviews. "In Mexico is het zo lastig om een goed rondje aan elkaar te rijgen met hoeveel je glijdt. Maar mijn twee ronden van Q3 waren haast identiek, bijna perfect. Ik heb gewoon genoeg gedaan voor de pole en daar ben ik heel blij mee. Normaal gesproken is het niet zo makkelijk, maar hoe uitdagend het hier is."

Analist James Hinchcliffe merkte op dat Sainz comfortabel overkwam in zijn Ferrari. "Ja, sinds Austin hebben we echt stappen gemaakt, zeker in de kwalificatie", vervolgde de coureur die volgend jaar de transfer maakt naar Williams. "We hebben iets extra's gevonden in de uitloopronde met het opwarmen van de band. We gaan de goede kant op. Ik kijk ernaar uit om het morgen af te maken, maar deze pole position ga ik wel vieren, omdat het onze vooruitgang laat zien."

Gerelateerd