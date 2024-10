De vrije trainingen voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad zijn vlekkeloos verlopen voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Eén van de Ferrari-monteurs maakte echter wel een foutje. Hij struikelde en viel in de pitstraat, maar was gelukkig oké.

Het is tot dusver zeker geen tegenvallend weekend geweest voor de Scuderia. Sainz werd tweede in de eerste vrije training, voordat hij de snelste tijd pakte in de tweede trainingssessie. Leclerc overhandigde zijn stoeltje eerst aan rookie Ollie Bearman. Helaas moest de jonge Brit VT1 vroegtijdig staken, omdat hij was geraakt door Alexander Albon. Leclerc werd vierde in VT2 op nog geen twee tienden achterstand van zijn teamgenoot. Sainz en Leclerc werden vervolgens in de derde vrije training derde en zevende, respectievelijk. Qua racepace lijken de rode bolides het snelst, terwijl de kwalificatiepace nog een struikelmoment is voor Ferrari.

Internetsensatie

Wie ook een struikelmoment meemaakte was de monteur die verantwoordelijk was voor het naar buiten sturen van Leclerc. Hij rende achterwaarts voor de auto uit, maar kwam ten val. Hij maakte het echter mooi af met een koprol en kon er wel om lachen.

De monteur is Alessandro Fusaro en zijn koprol gaat momenteel viral. Het is niet de eerste keer dat de Italiaan viral is gegaan. Hij was eerder al een TikTok-sensatie, toen hij een tattoo van Guido bleek te hebben. Guido is een personage uit de film 'Cars' die ook groot fan is van Ferrari.

