Mexico wil F1-verblijf verlengen, ook bij Pérez-exit

De Grand Prix van Mexico Stad heeft, net als Sergio Perez bij Red Bull Racing, een contract dat afloopt na 2025. De race wil haar verblijf in de Formule 1 verlengen, maar hangt daarvoor niet af van het eventuele vertrek van Perez uit de sport. De organisatoren van het evenement laten weten dat de lokale coureur zeker helpt voor de Grand Prix, maar dat er van zichzelf ook veel F1-cultuur is in Mexico.

Pérez wordt bijna dagelijks besproken in het huidige seizoen, en bijna nooit voor goede redenen. De 34-jarige coureur heeft nu veertien Grands Prix niet op het podium gestaan na een goed begin aan het jaar, en wist sinds de Grand Prix van Miami in mei niet eens meer in de top vijf te eindigen. Liam Lawson zal volgend seizoen al het stoeltje van de Mexicaan kunnen overnemen, ook al staat Pérez nog onder contract.

Artikel gaat verder onder video

Optimistisch over verlenging

Toch wil de race langer dan de carrière van Perez op de kalender blijven staan, en is er optimisme dat het gaat lukken. "We zijn redelijk optimistisch dat we een race gaan hebben voor vele, vele jaren," zo vertelt Alejandro Soberón, de president van het evenement, op zaterdag volgens ESPN. "Ik zou zeggen dat ik het niet zo zeker weet dat Perez aan het einde van zijn carrière is, hij is een geweldige coureur die alleen een moeilijk seizoen heeft, waar vele redenen achter kunnen zitten en het is niet aan mij om daar over te praten. Wat ik wel kan zeggen is dat er heel veel Mexicaanse fans zijn, en dat F1 veel wordt gevolgd in het algemeen. Natuurlijk vesterkt Checo dit."

Gerelateerd