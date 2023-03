Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 16:36 - Laatste update: 16:47

Craig Scarborough, specialist op het gebied van technische kennis over de Formule 1, betwijfelt of de woorden van Toto Wolff na de Grand Prix van Bahrein erg goed zijn gevallen bij de rest van het team. Volgens Scarborough is er bijna sprake van een 'burgeroorlog' binnen Mercedes.

Mercedes eindigde in Bahrein op P5 en P7 met Lewis Hamilton en George Russell en moest Aston Martin zelfs voor zich laten. In een YouTube-video van Peter Windsor laat Scarborough weten dat Mercedes, het team dat het afgelopen tijdperk van de Formule 1 zo domineerde, een lastige keuze moet gaan maken. "Mercedes staat voor een erg moeilijke keuze, omdat het al een ontwikkelingsprogramma heeft lopen. De vloer is het eerste dat veranderd wordt. We weten niet hoe belangrijk het is, maar als er iets aan de auto moet worden veranderd, zou de onderkant het eerste zijn om te veranderen."

Uitspraken Wolff

Onder meer Wolff, teambaas van Mercedes, zei na de race in Bahrein dat het hele concept op de schop moet. Scarborough vraagt zich af hoe dit gevallen is bij de andere medewerkers. "Men vraagt zich af hoeveel deze felle uitspraken te maken hebben met wat ingenieurs, van James Allison tot iedereen in Brackley, moeten doen om deze auto competitief te maken. Gezien hun succes in de afgelopen tien jaar moet je geloven dat ze weten hoe ze het moeten doen. Dus er vindt bijna een soort burgeroorlog plaats."

Mercedes is zichzelf tegen aan het houden

Daar waar veel mensen bij het overgaan op een W14B al snel wijzen naar de budgetcap, denkt Scarborough dat er wel opties zijn om ervoor te zorgen dat het amper tot geen impact heeft op de budgetcap. "Het zou voornamelijk een aerodynamische upgrade van de auto en de ophanging kunnen zijn, wat binnen het budgetlimiet haalbaar is. Ze moeten het wel snel doen, anders heeft het geen zin om het geld uit te geven. En dan zijn er de beperkingen van aero-tests, die hen veel zullen beperken. Dat is het probleem, dat is de zaak die Mercedes tegenhoudt."