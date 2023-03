Lars Leeftink

De Grand Prix van Saoedi-Arabië belooft een zware en spectaculaire race te worden, zegt Sky Sports-pitsreporter Ted Kravitz. De journalist, die vorig jaar nog overhoop lag met Red Bull Racing, heeft nu een waarschuwing voor Max Verstappen en zijn team in petto richting het tweede raceweekend van 2023.

Raceweek, een woord waar elke racefan aan het begin van de week blij van wordt. Deze week is het weer zover, dit keer in Djedda waar de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma staat. Iemand met een scherp oog op de gang van zaken is Kravitz, die dit weekend op het YouTube-kanaal van Sky Sports uiteenzette wat we van het raceweekend in Djedda kunnen verwachten. "Wat ik leuk vind aan het circuit van Djedda, is dat de race 's nachts plaatsvindt", zei Kravitz. "Op de grid, als onderdeel van de ceremonie voor de race, doen ze alle lichten uit en geven ze een flitsende lichtshow. Dat maakt iedereen helemaal klaar voor de Grand Prix.”

Hoop voor Ferrari?

Omdat de lay-out van het circuit van Djedda heel anders is dan wat we in Bahrein zagen, suggereerde Kravitz dat Ferrari komend weekend Red Bull meer kan uitdagen. "Ferrari heeft gewerkt aan hun high-speed setup, dus ze zullen net zo snel zijn als de Red Bull door de straten van Djedda. Ik verwacht veel meer," zei de Brit. Als Ferrari de problemen met de betrouwbaarheid van de auto kan oplossen, iets wat Charles Leclerc een plek op het podium in Bahrein heeft gekost, maken ze dankzij de lay-out van het circuit in Saoedi-Arabië een goede kans om Red Bull uit te dagen. Het is niet voor niets dat Max Verstappen al uitsprak dat hij vooral Ferrari komend weekend in de gaten gaat houden.

Grand Prix Saoedi-Arabië 2022

Fans zullen hopen op een herhaling van de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2022, waarin Leclerc en Verstappen het tegen elkaar opnamen in de strijd om de overwinning. In de slotfase van de race ondernam Verstappen een fantastische inhaalactie in de eerste bocht om Leclerc in te halen en zijn eerste overwinning van het seizoen te boeken. Daarvoor was Verstappen uitgevallen in Bahrein, iets wat hem twee weken later in Australië ook zou overkomen.