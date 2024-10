Volgens Max Verstappen heeft Red Bull Racing het in 2024 lastig gehad, zeker tijdens de races in Europa, maar kreeg hij het met zijn team voor elkaar om te maximaliseren. Toch moet de Nederlander aan een specifiek raceweekend denken waardoor hij nu niet een grotere voorsprong heeft op concurrent Lando Norris.

In gesprek met De Telegraaf zegt Verstappen dat hij zag dat de andere teams bezig waren met verbeteringen gedurende het seizoen, terwijl Red Bull tijdens de races in Europa vooral bezig was om problemen op te lossen. Toch kon hij met zijn team de schade beperken. "Zeker rond de helft van het seizoen hebben we als team veel geoptimaliseerd, toen we eigenlijk niet de auto hadden om te winnen of om tweede te worden."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull onthult: "Voerde begin 2024 gesprekken met Alonso"

Verstappen denkt terug aan DNF in Australië

Verstappen weet wel dat hij flink wat punten heeft verloren tijdens het raceweekend in Australië, toen hij uitviel. "Ik denk ook snel terug aan Australië. Zo’n uitvalbeurt is altijd pijnlijk en anders had het kampioenschap er nog beter uitgezien. Maar als je vecht voor de titel, moet je er altijd bovenop zitten. Ook als het goed gaat. Op dat moment dacht iedereen nog dat ik makkelijk zou winnen, en kijk waar we nu staan. Je kunt je nauwelijks fouten veroorloven.”

Gerelateerd