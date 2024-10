Max Verstappen heeft natuurlijk al meermaals aangegeven voorlopig goed te zitten bij Red Bull en heeft het ook al regelmatig over zijn toekomstplannen gehad. In Mexico geeft de wereldkampioen nog maar eens aan wat zijn ideeën over het restant van zijn loopbaan zijn.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en dus ligt er mogelijk nog een hoop moois meer in het verschiet voor de combinatie Verstappen/Red Bull.

Mercedes of Aston Martin

In het verleden heeft de Red Bull-coureur al meermaals openlijk gesproken over zijn plannen voor de toekomst en het feit dat hij op een acceptabele leeftijd bijvoorbeeld graag nog in andere klassen wil rijden. Daarnaast is hij het vaak oneens met de kant waar de sport op gaat, zoals de sprintraces en de steeds vollere kalender. Daar bovenop hebben we natuurlijk ook het feit dat Red Bull Racing zijn dominantie in de sport verloren heeft, net als de diensten van Adrian Newey. Daardoor zingen er het hele jaar al geruchten rond over een eventuele overgang naar Mercedes of Aston Martin.

Eindigen bij Red Bull

Desalniettemin ligt Verstappen nog altijd tot 2028 onder contract bij het team van Red Bull, een contract dat de Nederlander duidelijk uit wil dienen. Gevraagd door het Franse AFP of er nog gesprekken met andere teams zijn geweest, is Verstappen kraakhelder: "Nee, voor mij is de situatie nooit veranderd sinds ik mijn contract heb ondertekend." Hij wil dat contract gewoon netjes uitdienen: "Dat is duidelijk de intentie. Ik heb mijn lange contract met het team getekend en in een perfecte wereld eindig ik uiteindelijk [mijn carrière] daar."

