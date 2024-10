Lando Norris liep tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten tegen een domper aan door na een intense strijd met Max Verstappen nét het podium niet te halen. Inmiddels weet de Brit het aardig te relativeren en komt hij met een opmerkelijk eerlijke opmerking over Verstappen.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden. Richting het einde van de race leek het Norris tóch te lukken om Verstappen eindelijk te passeren.

Verstappen is beter

De feeststemming was echter van korte duur, want Norris kreeg een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek wegens het buiten de baan inhalen van Verstappen. Een controversiële beslissing van de FIA, daar waar Verstappen toch ook met vier wielen buiten de baan ging. Norris weet een paar dagen later in Mexico de strijd inmiddels aardig te relativeren: "Natuurlijk ben ik niet als winnaar uit de strijd gekomen, dus er is altijd ruimte voor verbetering. Ik denk dat Max waarschijnlijk de beste is en waarschijnlijk constant de beste in deze stijl van verdedigen en ook aanvallen en dat soort dingen", vertelt hij voor de camera van Viaplay. "Ik neem het dus op tegen de beste ter wereld en daarom moet ik op zijn niveau zitten. Op dit moment zit ik nog niet op het niveau waarop ik moet zitten en op zijn niveau. Dat is jammer om toe te geven, maar waarschijnlijk wel de waarheid", zo vertelt hij vervolgens opmerkelijk.

Beter worden

De Brit probeert het om te zetten naar iets om beter van te worden: "Tegelijkertijd is het voor mij een ervaring om te leren, vooruitgang te boeken en het beter proberen te doen. Het was alsnog een goed gevecht. Ik heb echt genoten van alles wat we het afgelopen weekend deden. Het was fantastisch wat we op de baan lieten zien. Natuurlijk wil ik wel degene zijn die als winnaar uit de strijd komt. Ik geloof dat ik dat ook was, maar de straf draaide de dingen een beetje om. Ik heb nu mijn benadering een beetje aangepast, maar natuurlijk ga ik niet alles veranderen", besluit de McLaren-rijder.

