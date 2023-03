Jeen Grievink

Jo Ramírez, oud-teamcoördinator van McLaren, heeft weinig hoop voor de concurrenten van Red Bull Racing wat betreft het raceweekend in Saoedi-Arabië. De Mexicaan verwacht dat het team van Max Verstappen nóg sterker gaat zijn. Volgens hem is het Jeddah Cornich Circuit voor Red Bull uitermate geschikt om te "gaan vliegen".

Ramírez is een bekende naam in de paddock. De inmiddels 81-jarige Mexicaan was decennia lang actief in de koningsklasse van de autosport, maar kwam pas echt in de schijnwerpers te staan toen hij als teamcoördinator van McLaren de rivaliteit tussen Alain Prost en Ayrton Senna in goede banen moest leiden. Inmiddels is hij al enige tijd met pensioen, maar Ramírez volgt de Formule 1 nog op de voet en af en toe laat hij zijn gezicht nog zien in de paddock. Ramírez zegt erg onder de indruk te zijn van het sterke begin van Red Bull Racing en verwacht in Saoedi-Arabië alleen nog maar meer te zien van de immense overmacht die het team heeft op de rest van de grid.

Red Bull bevindt zich "in ander sterrenstelsel"

Op de vraag van het Spaanse AS of Red Bull op dit moment onverslaanbaar is, antwoordt de Mexicaan: "Absoluut. Als ze geen technische tegenslagen of een crash hebben, ja." Volgens Ramírez staat Red Bull ver voor de rest en kan dit verschil in Jeddah alleen nog maar groter worden. "Ze bevinden zich in een ander sterrenstelsel en nu komt er een circuit aan (Jeddah Corniche Circuit, red.) waar ze gaan vliegen. Hun suprematie zal ons sprakeloos maken. Ze zijn erg snel in de snelle bochten en ze zullen veel beter zijn dan de rest."

Red Bull grenst aan perfectie

Volgens Ramírez heeft Red Bull door de aerodynamica een voorsprong op de concurrentie. "Maar het is ook een team dat niet faalt en op bijna alle vlakken grenst aan perfectie. De pitstops zijn geweldig", zo zegt hij.