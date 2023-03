Jeen Grievink

Dr. Helmut Marko denkt niet dat Mercedes haar problemen snel opgelost gaat krijgen. De topman van Red Bull Racing constateert dat de Zilverpijlen "niet één, maar meerdere" problemen hebben. Hij heeft dan ook slecht nieuws voor Lewis Hamilton, die had gehoopt dit seizoen de jacht te kunnen openen op zijn achtste wereldtitel.

Vol goede moed begon Mercedes aan de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen, maar al vrij snel werd duidelijk dat de problemen van vorig jaar nog lang niet waren verholpen. Tijdens de testweek zat Mercedes er al niet lekker bij en ook tijdens de Grand Prix van Bahrein kon men geen vuist maken tegen de concurrentie. Hamilton moest zelfs met lede ogen toezien hoe Fernando Alonso - nota bene met een Mercedes-motor - er vandoor ging met de laatste podiumplaats. Na afloop van de race was de kritiek dan ook niet mals op Mercedes. Teambaas Toto Wolff beloofde al snel het roer om te zullen gooien, maar volgens Marko gaat dat niet helpen.

Hamilton en Mercedes "kunnen wereldtitel vergeten"

Mercedes is intern druk bezig de problemen op te lossen. Er zou gewerkt worden aan een nieuw concept van de auto en de aerodynamische afdeling gaat mogelijk op de schop. Marko denkt echter niet dat Hamilton daarmee zijn titelkansen weer nieuw leven in kan blazen. "Ze kunnen de wereldtitel vergeten", zo is hij glashelder tegenover het Duitse RTL. Volgens Marko is er namelijk niet één probleem dat Mercedes op te lossen heeft. "Mercedes heeft niet één probleem, maar meerdere. En de oplossing is er afgelopen winter ook niet gekomen."

Marko gelooft niet in nieuwe auto Mercedes

Dat Marko nu al stelt dat Hamilton en consorten het kampioenschap kunnen vergeten, is een gewaagde uitspraak, maar de Oostenrijker zelf omschrijft het liever als een "realistische" inschatting. Dat er een nieuwe auto komt bij Mercedes, gelooft Marko overigens ook niet. "Dat wordt lastig vanuit de financiële limieten (budgetplafond, red.)", zo stelt hij.