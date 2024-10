Lando Norris vertelt dat hij "een aantal dingen" gaat veranderen in zijn strijd met Max Verstappen, waarmee de McLaren-coureur lijkt te zeggen dat hij een wat agressievere aanpak gaat hanteren.

Het is Lando Norris tot op heden niet gelukt om op een dag waarin de auto's van hemzelf en Max Verstappen gelijk waren qua performance, voor de Nederlander te eindigen. In de Grand Prix van de Verenigde Staten was de Brit dicht bij, maar Norris moest zijn inhaalactie bekopen met een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij deze naast de baan inzette. De 24-jarige coureur schoof hierdoor terug achter Verstappen, en kwam uiteindelijk als vierde over de streep. Het incident heeft veel discussie teweeg gebracht. Verstappen remde erg laat in zijn verdediging en haalde daardoor zelf de bocht ook niet, waardoor Norris wel wijd móést gaan, maar die actie bleef op een track limit na onbestraft.

Aantal aanpassingen doen

Tijdens de mediadag in Mexico krijgt Norris de vraag of hij niet wat agressiever moet racen, wil hij Verstappen een keer verslaan: "Daar is geen eenvoudig antwoord op", klinkt het. Het is niet zo simpel om gewoon 'ja' te zeggen. Moet ik wat dingen anders gaan doen? Ja. Moet ik wat dingen aanpassen? Ja. Maar het is ook niet zo dat alles wat ik doe, niet goed is. Het is een moeilijke positie om in te zitten, want het maakte Max [op COTA] niet uit of hij eerste, tweede of derde werd. Zijn taak was om mij te verslaan, en dat heeft hij gedaan."

Norris is van mening dat hij niet zijn volledige aanpak aan hoeft te passen, maar een aantal kleine dingen wat moet veranderen: "Max is ontzettend goed in wat hij doet en waarschijnlijk de beste ter wereld", vervolgt hij. "Het wordt niet makkelijk, als ik het tegen de beste ter wereld op moet nemen. Hij begeeft zich ook al langer in deze positie dan ik doe. Ik doe het echt niet perfect, maar ook niet slecht. Ik zit hier nog steeds."

