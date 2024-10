Oscar Piastri heeft gereageerd op de door Helmut Marko zelf gevoede geruchten dat het management van de Australiër gesprekken voert met Red Bull Racing over een eventuele overstap.

Red Bull-geruchten

Het Duitse F1-Insider meldde eerder deze week dat Red Bull Racing gesprekken voert met het management van Oscar Piastri, over een eventuele overstap voorafgaand aan het seizoen van 2026. De McLaren-coureur valt onder het management van Mark Webber, zelf ook een voormalig coureur van Red Bull Racing. Het idee zou dan zijn om Piastri naast Max Verstappen te plaatsen, of juist de drievoudig wereldkampioen te vervangen, als hij besluit te vertrekken.

Piastri reageert

De geruchten werden kracht bijgezet door Red Bull-topman Helmut Marko zelf. Toen hij gevraagd werd naar de berichtgeving van F1-Insider, zei hij enkel: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber is intensief op zoek naar een gesprek." De Oostenrijker maakte dus geen korte metten met de geruchten, maar volgens Piastri zijn het ook niets meer dan dat: "Ik denk dat we allemaal weten dat Helmut van alles roept in de media", klinkt het op de donderdag in Mexico. "Voor zover ik weet, klopt er niets van. Ik ben ontzettend blij waar ik ben. Het team heeft mij ontzettend gesteund sinds mijn debuut in de Formule 1. We staan op een goede positie in de ranglijst, dus ik ben meer dan blij met waar ik ben op dit moment."

