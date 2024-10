Het verdedigen van Max Verstappen ten opzichte Lando Norris in de Grand Prix van de Verenigde Staten is de afgelopen dagen onderwerp van gesprek. Sommigen bekritiseren met name het strijdplan van de Nederlander, maar daar heeft hij geen boodschap gaan.

Lando Norris kreeg in de Grand Prix van de Verenigde Staten een tijdstraf van vijf seconden, nadat hij in de slotfase van de race buiten de baan om aan Max Verstappen voorbij ging. Het incident bracht echter een felle discussie teweeg. Verstappen lag voorop bij het aansnijden van de apex en was daarmee 'de baas' van de bocht, maar de Red Bull Racing-coureur remde zelf dusdanig laat dat hij buiten de baan terechtkwam, waardoor Norris zelf ook wijd moest gaan om contact te voorkomen.

Tijdstraf Norris

Op inhalen buiten de baan staat altijd een straf van vijf seconden, maar normaliter volgt er ook een straf van vijf seconden voor het naast de baan duwen van een andere coureur. Veel analisten en experts zijn dan ook van mening dat of beide coureurs een straf hadden moeten krijgen, of dat de wedstrijdleiding het door de vingers had moeten zien. McLaren heeft inmiddels dan ook een right of review aangevraagd. Norris liet na afloop optekenen dat Verstappen niet eens de intentie had om de bocht te halen, iets wat veel analisten met de Brit eens zijn. Verstappen denkt er het zijne van.

Verstappen reageert op kritiek

"Het is behoorlijk indrukwekkend dat sommige mensen mijn gedachten kunnen lezen", klinkt het op de donderdag in Mexico. "Dat is bizar. Ik probeer altijd de bocht te halen. Ik was niet op zoek naar een shortcut, dus ik weet niet eens wat ik hier op moet zeggen. We hebben altijd gezegd dat we graag hard tegen elkaar willen racen, dat is wat we graag doen. Het was een lastige tweede stint. Ik verloor veel grip aan de voorkant, dus het was moeilijk om te remmen. Dat maakte mijn verdediging ook moeilijker. Ik wist dat als ik iets te laat zou remmen, mijn voorkant zou blokkeren en geen enkele grip aan de voorkant zou hebben."

