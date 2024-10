Hoewel Valtteri Bottas nog altijd inzet op een langer verblijf bij Kick Sauber als vaste racecoureur, sluit hij een terugkeer naar het team van Mercedes ook niet uit. De Fin zou daar de rol van reservecoureur invullen en hoewel het zijn voorkeur niet heeft, is Mercedes wel een optie voor volgend jaar.

Bottas mocht vanaf 2017 tot en met 2021 furore maken in de tweede Mercedes naast Lewis Hamilton. In die periode bij het team uit Brackley, wist de Fin tien zeges bij te schrijven, maar Bottas moest vooral in dienst van de zevenvoudig kampioen rijden. Zo werd zijn contract ieder jaar met slechts één seizoen verlengd, voordat George Russell in 2022 het plekje van Bottas overnam. De 35-jarige coureur rijdt sinds die tijd voor Kick Sauber, maar met het Zwitserse materiaal valt voorlopig nog geen eer te behalen.

Sauber in 2025

Komend seizoen sluit Nico Hülkenberg aan bij Kick Sauber, dat vanaf 2026 als Audi door het leven gaat. Toch is het nog altijd de vraag wie het zitje naast de Duitser gaat invullen. Zhou Guanyu en Bottas maken beide nog kans op dat stoeltje, maar de namen van Mick Schumacher, Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto zingen ook rond in de paddock. Bottas heeft voorlopig nog geen team voor komend jaar en bevestigt bij F1TV dat een terugkeer naar Mercedes ook een optie is. Ook als dat als reservecoureur is, al hoopt de Fin op een langer verblijf bij Kick Sauber als vaste waarde op de grid. "De eerste prioriteit is om een racecoureur te blijven, dat is wat ik wil. Daar probeer ik voor te zorgen met Mattia [Binotto]. Maar er is natuurlijk nog niets getekend en het is oktober en dus moet ik ook naar de alternatieven gaan kijken. Inclusief teruggaan naar de Mercedes-familie. Dat is zeker een optie en ik overweeg het echt, maar er zijn meer opties. Evenals mijn voorkeur om een racecoureur te blijven in de Formule 1", aldus Bottas.

