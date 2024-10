Donderdagochtend kwam vlak voor de Mexicaanse Grand Prix het nieuws naar buiten dat Red Bull serieus zou kijken naar het mogelijk contracteren van Oscar Piastri voor 2026. Ralf Schumacher laat zijn licht schijnen op het opmerkelijke gerucht uit de paddock.

Daar waar namen als Liam Lawson en Franco Colapinto de afgelopen dagen veel rondzingen rondom het team, pakte F1-Insider donderdagochtend uit met een hele andere naam: niemand minder dan Piastri zou op de radar van Red Bull staan om vanaf 2026 in te stappen. Vanaf 2026 gaat het nieuwe tijdperk in de Formule 1 van start en dat brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Ook de toekomst van Verstappen is nog altijd vrij onduidelijk. Het idee is om Piastri naar Red Bull te halen om naast Verstappen te gaan rijden of de drievoudig wereldkampioen te vervangen, daar hij in de nadrukkelijke belangstelling van Mercedes en Aston Martin staat. In eerste instantie lijkt het een merkwaardig gerucht, maar feit is wel dat Piastri nog altijd begeleid wordt door Mark Webber, de man die furore maakte bij het team van Red Bull en nog altijd warme banden onderhoudt met de leiding.

Ga voor Piastri

Zo leeft Webber op goede voet met Christian Horner, zijn voormalig teambaas, en spreekt het tweetal elkaar nog regelmatig. De Australiër zoekt vanzelfsprekend een team waar zijn getalenteerde coureur een kampioenschap zou kunnen winnen en Red Bull valt zeker in die categorie. Helmut Marko deed bovendien vanaf zijn vakantieadres in Mexico weinig moeite om de geruchten de kop in te drukken: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber is intensief op zoek naar een gesprek", zo liet hij weten. Nu heeft hetzelfde medium Schumacher gevraagd om zijn mening over het opmerkelijke nieuws: "Als ik Red Bull was, zou ik zeker voor Piastri gaan", zo luidt zijn eerste reactie.

Ideale vervanger Verstappen

Schumacher legt uit waarom: "Hij is niet alleen super getalenteerd, maar ook eens spijkerhard. Hij zal in de toekomst nóg beter worden en de kleine minpunten die hij nog heeft ten opzichte van Norris zullen snel verdwijnen. Red Bull kan er bovendien niet op rekenen dat Verstappen in 2026 nog steeds bij het team rijdt. Daar moeten ze op voorbereid zijn. Piastri zou de ideale vervanger zijn. Ik ben dan ook erg benieuwd om te zien hoe McLaren de Piastri-kwestie in de toekomst zal gaan aanpakken", besluit de broer van Michael Schumacher.

