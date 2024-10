Max Verstappen is alweer bezig aan zijn tiende seizoen in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen heeft in die tijd een enorme impact gehad op de koningsklasse van de autosport. Dat laat dan ook zijn sporen achter in het sportief reglement. Nu de Driving Standards Guidelines onder discussie staan, kijken we in deze GPFans Special naar de regelveranderingen die de FIA vanwege Verstappen heeft doorgevoerd.

Verstappen maakte zijn F1-debuut bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso in 2015. Hij liet meteen zien een echte strijder te zijn. Waarschijnlijk was zijn mooiste actie dat jaar buitenlangs Felipe Nasr door Blanchimont, toen hij in een inhaalrace van de achttiende naar de achtste plaats reed tijdens de Belgische Grand Prix. Na vier races in 2016 kreeg hij de promotie richting het hoofdteam van Red Bull en won direct de Spaanse Grand Prix. Vervolgens pakte hij hier en daar een zege, maar de Mercedes-dominantie doorbreken bewees een flinke uitdaging te zijn. "Thank goodness for Max Verstappen", klonk het bij Sky Sports-commentator Martin Brundle, toen de Nederlander op snelheid de Zilverpijlen versloeg tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone.

Artikel gaat verder onder video

Driving Standards Guidelines

Verstappen had in 2021 eindelijk een auto onder zich om Lewis Hamilton te kunnen verslaan. Na een seizoen dat alleen maar beschreven kan worden als een dramatische en emotionele achtbaan, werd 'onze' Max, zeker niet zonder slag of stoot, de nummer één. Het jaar daarop brak een nieuw tijdperk aan voor de Formule 1. De groundeffect-auto's keerden terug en Red Bull had de technische reglementen meteen onder de knie. Verstappen was al dominant in 2022, maar hij leek in 2023 pas echt onverslaanbaar met 19 overwinningen in 22 Grands Prix. McLaren en Ferrari hebben ondertussen het gat richting Red Bull kunnen dichten en dus moet Verstappen weer alles uit de kast trekken om überhaupt het podium te bereiken, zoals we dat zagen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lando Norris kwam maar niet langs zijn titelrivaal en haalde buiten de baan in, wat hem een tijdstraf van 5 seconden opleverde. De zogeheten Driving Standards Guidelines van de FIA, als het ware de regels omtrent het rijgedrag, liggen onder vuur, want heeft Verstappen Norris nou wel of niet van de baan geduwd? Was de straf voor Norris fair? Of had de Red Bull-coureur die extra 5 seconden moeten krijgen, of had er überhaupt geen straf uitgedeeld moeten worden?

Zal het gevecht tussen Verstappen en Norris leiden tot regelveranderingen? Het zou niet de eerste keer zijn dat de FIA wijzigingen heeft aangebracht aan het sportief reglement vanwege de eerstgenoemde.

Superlicentiesysteem

Op 3 oktober 2014 mocht Verstappen voor het eerst meedoen aan een officiële F1-sessie, toen hij Jean-Éric Vergne voor de vrijdagtraining verving in Japan. Hij was toen slechts 17 jaar en 3 dagen oud. De FIA vond hem eigenlijk te jong en reageerde door twee maanden later in december het superlicentiesysteem te introduceren. Vanaf 2016 moesten coureurs tenminste 18 jaar oud zijn, tenminste twee jaar ervaring hebben in formuleauto's - Verstappen had niet meer dan één seizoen Europees Formule 3 gedaan - en via een puntensysteem laten zien goed genoeg te zijn in de kampioenschappen onder de F1, en in het bezit zijn van een B-rijbewijs. Omdat Verstappen zijn superlicentie al wel had gekregen, mocht hij 163 dagen na die VT1 op Suzuka gewoon zijn Grand Prix-debuut maken in Australië in 2015.

Gevaarlijk verdedigen

Verstappen kwam tijdens zijn thuisrace in 2016 op het Circuit de Spa-Francorchamps onder vuur te liggen vanwege zijn verdedigende acties ten opzichte van Kimi Räikkönen. De jongeling uit Hasselt duwde de Ferrari van de baan in Les Combes, voordat hij reageerde op een inhaalpoging op het rechte stuk Kemmel. "Misschien heeft hij een ongeluk nodig, voordat het voor iedereen duidelijk wordt", zei de Fin die normaal niet zo uitgesproken was. Verstappen haalde zijn schouders op en reageerde: "Het is goede televisie als iemand zo zeurt. Ik verdedig gewoon mijn positie en als iemand dat niet leuk vindt, dan is dat zijn eigen probleem." De FIA breidde de regels omtrent verdedigingsacties uit. Coureurs mogen niet vaker dan één keer van richting veranderen en het op een gevaarlijke manier doen is verboden, en het zal de stewards het recht geven een straf uit te delen voor onsportief gedrag.

Bewegen in de remzone

In de slotfase van de Japanse Grand Prix in 2016 probeerde Verstappen Hamilton achter zich te houden om de tweede stek te behouden. Hij bewoog in de remzone voor de Casio Triangle, waardoor de Brit hem moest ontwijken via de uitloopstrook. Mercedes noemde het rijgedrag van Verstappen "onvoorspelbaar en gevaarlijk" en diende een protest in. Hamilton vond dat echter niet nodig en de Duitse renstal trok het protest weer in. Toch breidde de FIA opnieuw de regels uit. Er kwam een verbod op het veranderen van richting tijdens het remmen op een manier dat het een vermijdbaar ongeluk kan veroorzaken.

Track limits

Verstappen haalde Räikkönen in de laatste ronde van de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2017 in, maar deed dat in de snelle bocht 17 nét buiten de witte lijn aan de binnenkant. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden en verloor zo alsnog de podiumpositie. Drievoudig wereldkampioen en Mercedes F1-voorzitter Niki Lauda noemde het "de slechtste beslissing ooit" in de Formule 1, aangezien het juist zo'n prachtige inhaalactie was. De FIA besloot de regels omtrent track limits op te poetsen door ze beter te definiëren en de stewards de opdracht te geven met consistentere straffen te komen in plaats van dat bepaalde acties selectief zouden worden uitgekozen. Er vonden meerdere track limit-overschrijdingen buiten de witte lijnen plaats tijdens die race in Texas, maar alleen Verstappen kreeg een penalty opgelegd.

Vechten na de race

Verstappen lag in 2018 aan de leiding van de Braziliaanse Grand Prix, toen hij in de rondte werd getikt door Esteban Ocon die hij net op een ronde had gezet. Hij stak zijn middelvinger op naar zijn voormalige F3-rivaal, toen hij terug op de baan kwam. De Red Bull-coureur kwam uiteindelijk aan de finish nog geen anderhalve seconde tekort en moest toekijken hoe Hamilton de zege pakte. Verstappen was woest op de Fransman en duwde hem meermaals in de weegruimte. De FIA scherpte de regels aan omtrent onsportief gedrag buiten het circuit. Fysieke akkefietjes konden taakstraffen, boetes of zelfs schorsingen tot gevolg hebben. Verstappen kreeg community service en moest een dag meelopen met de stewards tijdens de Formule E-race in Marrakesh.

Burnouts

Verstappen verdiende tijdens de Grand Prix van Stiermarken zijn vierde overwinning van 2021. Hij kwam net na de finishlijn bijna tot stilstand om vervolgens een burnout te doen voor zijn team. De FIA vond dat gevaarlijk, omdat andere deelnemers nog vol gas richting de zwart-witgeblokte vlag raceten en het snelheidsverschil met de vierende Verstappen was dus groot. De autosportbond legde een strenger verbod op gevaarlijk rijgedrag na de finish op, zoals burnouts en driften. Coureurs moeten veilig richting parc fermé rijden na de race en het in gevaar brengen van marshals of andere deelnemers zal zwaar bestraft worden. Donuts mogen nog steeds alleen gedaan worden met goedkeuring van de wedstrijdleiding.

Examineren in parc fermé

Hamilton pakte de pole position voor de São Paulo Grand Prix van 2021, maar moest de Sprint vanaf achteraan beginnen, omdat hij na de kwalificatie gediskwalificeerd was. De DRS van zijn Mercedes kwam niet door de technische keuring, aangezien de flap verder openging dan toegestaan was. Toevallig was het Verstappen die de achtervleugel op eigen houtje al had geïnspecteerd. Hij raakte het onderdeel aan in parc fermé en ging daardoor op de bon voor maar liefst €50.000. Niet alleen het aanraken, maar überhaupt het examineren van een auto van een rivaal werd verboden. De FIA scherpte ook de veiligheidsmaatregelen aan met meer beveiliging in parc fermé.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN — Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Buiten de baan duwen

Op de zondag tijdens datzelfde raceweekend op het Autódromo José Carlos Pace in Brazilië vochten Verstappen en Hamilton om de leiding en de Nederlander moest zijn meerdere erkennen in de laatstgenoemde, nadat hij hem volledig buiten de baan had geduwd in bocht 4, de Descida do Lago. De FIA kwam wederom met duidelijkere richtlijnen omtrent het inhalen en verdedigen, waarbij er criteria werden opgesteld voor de stewards om de incidenten consistenter te kunnen bestraffen. Als de inhalende auto er grotendeels naast zit, dan moet de verdedigende coureur tenminste de breedte van één auto aan ruimte overhouden.

Brake testing

Verstappen en Hamilton hadden het opnieuw met elkaar aan de stok tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021. De Nederlander kreeg van de wedstrijdleiding de opdracht zijn kampioenschapsrivaal er langs te laten, omdat hij de eerste chicane had afgesneden om de leiding in de race te behouden. Hij remde hard voor een DRS-detectiepunt om, na Hamilton voorbij te hebben gelaten, de achtervleugel meteen open te kunnen zetten op het start-finishgedeelte. Er was miscommunicatie tussen de twee coureurs en de Mercedes knalde achterop de Red Bull. Verstappen kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor het veroorzaken van de crash, maar de FIA verklaarde vanaf dat moment 'brake tests' zwaarder te gaan bestraffen.

Safety car-procedure

Bij de laatste, en controversiële, herstart van de seizoensafsluitende Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 moest Hamilton Verstappen achter zich houden in het gevecht om de wereldtitel. Dat lukte de Mercedes-coureur niet en dus werd de Nederlander tot kampioen gekroond. Hij werd nog wel onderzocht voor de safety car-procedure. Toen Bernd Mayländer van het veld was weggereden, mocht Hamilton de snelheid bepalen. Verstappen probeerde hem op te jagen door volledig naast hem te rijden. Dat mag sindsdien niet meer. De FIA heeft de regels omtrent de herstarts aangescherpt en tegenwoordig moeten coureurs achter elkaar blijven.

Lijn bij uitgang van de pits

Tijdens de regenachtige Grand Prix van Monaco in 2022 ontstond er discussie over of Verstappen nou wel of niet over de lijn bij de uitgang van de pitstraat was gereden. Gedetailleerde herhalingen lieten zien dat de Red Bull op de streep kwam, maar of dat ook als óver de streep gold, bleef de vraag. De FIA maakte daarom voor 2023 de regels omtrent dit vergrijp duidelijker. Tegenwoordig staat er specifiek dat het aanraken of zelfs overschrijden van de lijn met welk deel van de auto ook bestraft zal worden.

Gerelateerd