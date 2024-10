De FIA heeft aangekondigd wie er bij de persconferenties aanwezig zullen zien voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez wordt aankomende zondag verreden.

De Formule 1 keerde in 2015 terug naar het Latijns-Amerikaanse land na een pauze van 23 jaar. Nico Rosberg en Lewis Hamilton wonnen er eerst voor Mercedes, voordat Max Verstappen twee keer op rij zegevierde met Red Bull Racing. Hamilton won opnieuw in 2019. De koningsklasse sloeg Mexico voor een jaar over vanwege de pandemie. In 2021 keerde de race, nu als de Grand Prix van Mexico-Stad in plaats gewoon Mexico, weer terug en sindsdien is Verstappen er onverslaanbaar geweest. De laatste keer dat Ferrari of McLaren hier heeft gewonnen is alweer meer dan dertig jaar geleden.

Persconferentieschema

Verstappen is niet door de FIA uitgenodigd voor de persconferentie op donderdag, de mediadag. Sergio Pérez is wel van de partij. Pierre Gasly en Nico Hülkenberg zullen bij de thuisheld op de bank aanschuiven. Een half uur later zijn Fernando Alonso, Charles Leclerc en Zhou Guanyu aan de beurt. Zoals altijd wordt er tussen de vrije trainingen op de vrijdag nog een persconferentie gedaan met een aantal teambazen. Dit keer zullen de vragen gesteld worden aan Christian Horner van Red Bull, Ayao Komatsu van Haas en Mike Krack van Aston Martin.

Donderdag 24 oktober 21:30 uur Nederlandse tijd Pierre Gasly Alpine Nico Hülkenberg Haas Sergio Pérez Red Bull

Donderdag 24 oktober 22:00 uur Nederlandse tijd Fernando Alonso Aston Martin Charles Leclerc Ferrari Zhou Guanyu Kick Sauber

Vrijdag 25 oktober 22:30 uur Nederlandse tijd Christian Horner Red Bull Ayao Komatsu Haas Mike Krack Aston Martin

