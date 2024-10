Het Formule 1-circus strijkt het komende weekend neer voor de Grand Prix van Mexico en hoewel we weer na een weekendje sprinten terugkeren naar het traditionele format, is er toch een bijzondere wijziging doorgevoerd aan het schema voor komend weekend.

Het Autódromo Hermanos Rodríguez vormt de thuisbasis van de race in Mexico. Na een afwezigheid van 23 jaar keerde de race in 2015 terug in Mexico en sindsdien werden de overwinningen verdeeld tussen Mercedes en Red Bull Racing. In 2015 won Nico Rosberg, waarna Lewis Hamilton in 2016 de zege binnenhengelde. Verstappen pakte vervolgens tweemaal de zege, waarna Hamilton de laatste race in 2019 voor de coronapandemie op zijn naam schreef. Nadat we terugkeerden richting Mexico-Stad vanaf 2021, transformeerde de race in Verstappen-land. De afgelopen drie jaar was de Nederlander de baas in het thuisland van zijn teamgenoot, gaat hij dit jaar voor vier op een rij?

Artikel gaat verder onder video

Anderhalf uur durende sessie

We keren het komende weekend weer terug naar het traditionele format en laten de sprintraces even voor wat het is. De eerste vrije training, die om 20:30 uur Nederlandse tijd van start gaat, wordt nog wel gewoon over de lengte van één uur gereden. Sessie twee, die om 00:00 uur begint, wordt echter over anderhalf uur gereden. Deze sessie staat namelijk volledig in het teken van de Pirelli-bandentest, die zich focust op de banden voor volgend seizoen. "De sessie wordt met dertig minuten verlengd tot negentig en alle coureurs en teams zullen een specifiek programma moeten volgen dat is opgesteld door de Pirelli-ingenieurs", zo valt te lezen op de site van Pirelli.

Speciale band

Naast alle normale banden, krijgen coureurs tijdens het weekend twee extra setjes van de bandenfabrikant. Eén van die sets is een gebruikelijke set banden die we ook dit weekend gebruiken, terwijl de andere set een prototype is voor volgend seizoen. Daarbij worden er geen kleuren aangemerkt op de wang van de band en weten coureurs niet welke banden ze dus onder de wagen hebben liggen. " Het plan is dat het programma een prestatierun en een lange run voor elke set omvat, waarbij elk team hetzelfde aantal ronden rijdt met dezelfde hoeveelheid brandstof aan boord, afhankelijk van het type run", zo wordt het idee omschreven. Mocht een coureur tijdens VT1 vervangen zijn door een andere rijder in het kader van de rookietests, dan hoeft deze maar zestig minuten te testen in VT2 én krijgt deze een extra setje mediums tot de beschikking.

Gerelateerd