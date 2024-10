De Power Rankings zijn binnen na de enerverende Grand Prix van de Verenigde Staten. Naast winnaar Charles Leclerc, die grote indruk maakte en de race zonder enige moeite won vanaf P4, is er nog een andere coureur die een hoog cijfer krijgt na een indrukwekkende rit.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Power Rankings Austin

Vanzelfsprekend was het de foutloze Leclerc die van het jurypanel de hoogste beoordeling kreeg met een keurige 9,4. Daarachter is het de zeer indrukwekkende Liam Lawson, die voor het eerst dit seizoen in mocht stappen, die grote indruk maakte met zijn uitstekende run naar voren vanaf P19. De Nieuw-Zeelander was het hele weekend bloedsnel, maar moest door diverse wissels aan zijn bolide vanaf P19 beginnen, maar finishte uiteindelijk knap negende. De top drie wordt gecompleteerd door Carlos Sainz, hij wordt met een 9 beloond na zijn P2 op het Circuit of the Americas. Max Verstappen krijgt een 8,2 voor zijn P3.

Powering it up Stateside 🇺🇸🔋



The @aramco Power Rankings from the United States Grand Prix are IN 👀👇#F1 #USGP pic.twitter.com/lAtzLbuCxJ — Formula 1 (@F1) October 23, 2024

Gerelateerd