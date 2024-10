Button roept FIA op tot regelverandering na clash tussen Norris en Verstappen

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button moet de FIA de regels omtrent het inhalen nog eens grondig onder de loep nemen, na het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Norris vertrok zondagavond vanaf pole position, maar zag op weg naar bocht één Verstappen langszij komen, die zag vervolgens weer Charles Leclerc aan zijn binnenkant zitten. De Monegask kwam uiteindelijk op kop de eerste bocht uit en wist de wedstrijd op zijn naam te zetten. Norris kwam Verstappen in de slotfase van de race tegen en had met zijn versere banden en de snellere MCL38 de pace te pakken en wilde Verstappen voorbij. Het duo knokt met elkaar om de wereldtitel en Verstappen ging het de Brit zo moeilijk mogelijk maken. Aan het einde van bocht twaalf en na een rondelang titanengevecht was Norris zijn titelrivaal voorbijgegaan, alleen deed hij dit wel buiten de baan. Verstappen ging ook buiten de baan, maar omdat hij als eerst bij de apex arriveerde, was de bocht van hem. De Nederlander kreeg voor het momentje buiten de baan een track limit aan zijn broek, Norris verloor de derde plek, omdat hij Verstappen buiten de baan had ingehaald, maar die plek niet teruggaf.

Regels zijn vrij duidelijk

Bij Sky Sports F1 was de onvrede na afloop van de race bij Button duidelijk te horen. Christian Horner was er ook bij en stelde: "Dit was gewoon een portie hard racen tussen hen. Ze gingen samen het circuit af en Lando haalde hem daar in, de regels zijn daarin vrij duidelijk. Max was ook vrij helder op de radio en de wedstrijdleider ook. Je kan zien dat hij [Norris] buiten de baan ging."

'Max kent de regels heel goed'

Button was het daar niet mee eens en nam het op voor de McLaren-coureur: "Het is frustrerend voor ons om naar te kijken, omdat Lando hem buiten de baan had ingehaald, maar Verstappen ging er ook af en het heeft er allemaal mee te maken wie er als eerste bij de apex was. Max zat ervoor en dat was omdat hij zijn remmen even losliet en daardoor gingen ze beide de baan af. Het lijkt erop dat jouw coureur heel goed weet hoe de regels in elkaar zitten en het probleem is dat we een beter reglement nodig hebben over wat oké is en wat niet. We hebben het met meerdere gevechten gezien in die bocht. Jongens halen elkaar in, gooien hun auto aan de binnenkant en duwen de andere coureur dan van de baan, in Monaco zouden ze dat nooit doen."

Button wil van FIA regelaanpassing zien

Button komt dan ook met opdracht voor de FIA: "We hebben een regel nodig waarbij je elkaar niet van de baan kan duwen en ik denk dat we dan betere races zien en dan zouden we er niet telkens over moeten praten." Horner kon weinig met de woorden van de kampioen van 2009 en stelde: "Aan het einde van de dag zijn de regels, de regels en de coureurs weten dat en rijden ernaar."