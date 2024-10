Lando Norris eindigde zondag op P3 tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, maar viel vanwege een tijdstraf van vijf seconden terug naar P4 achter Max Verstappen. Andrea Stella, teambaas van McLaren, legt uit waarom de straf en de uitslag van de race niet werd aangevochten.

Tegenover Sky Sports liet Stella nog maar eens merken dat hij niet blij was met de manier waarop de FIA tijdens de slotfase van de race, waarin Norris een straf kreeg voor het inhalen buiten de baan, gehandeld heeft. "Mijn mening is dat de manier waarop de wedstrijdleiding ingreep tijdens dit stukje prachtige motorsport ongepast was. Beide auto's gingen namelijk van het circuit af, dus beide auto's behaalden zo een voordeel. Het is zonde, omdat dit ons een podiumplek kostte, en het kwam ons duur te staan in een race waarin we geduldig bleven, nadat we in de openingsronde van de baan geduwd werden in de eerste bocht."

McLaren 'accepteerde' straf Norris vanuit FIA na gesprek

Stella legt vervolgens uit waarom het team, ondanks dat McLaren het niet eens was (en nog steeds is) met de beslissing van de FIA, de uitslag van de race of de straf niet aan besloot te vechten. "Dat accepteerden we, nadat we onze mening heel duidelijk hadden gemaakt. Tegen dit soort beslissingen van de wedstrijdleiding kun je geen bezwaar aantekenen, dus dit hoofdstuk sluiten we af en we richten ons weer op de volgende race."