Na de Grand Prix van de Verenigde Staten is er natuurlijk een hoop te doen geweest rondom de straf voor Lando Norris. Dit keer laat Ralf Schumacher van zich horen en hij is niet te spreken over de penalty voor de Brit.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden.

Gelukje voor Verstappen

Richting het einde van de race leek het Norris tóch te lukken om Verstappen eindelijk te passeren. Beide heren gingen redelijk gelijktijdig van de baan af op de uitloopstrook, waarna Norris de Nederlander te grazen nam en vervolgens eindelijk weg kon rijden. Verstappen was het echter niet eens met de actie van Norris en liet op de boardradio weten dat de Brit er niet voor zat en hij dus zijn positie terug moest geven. Dat gebeurde niet: McLaren nam het risico en betaalde de prijs, want even later was de FIA eruit en kreeg Norris vijf seconden aan zijn broek. Verstappen, die aan het trappen was voor wat hij waard was, wist binnen de marge te blijven en kon zodoende in plaats van zijn titelrivaal naar het podium.

Verstappen ook niet binnen track limits

De straf leverde wereldwijd verschillende reacties op. Over het algemeen leek het onbegrip voor de straf vrij groot. Ook Schumacher kan geen begrip voor de straf opbrengen: "Naar mijn mening is Verstappen erin doorgeschoten. Er was geen ruimte voor Norris op dat moment en hij had zelf ook waarschijnlijk graag een betere lijn gepakt. Ik vind het heel jammer, het was racen voor mij", vertelt hij bij Sky Deutschland. "Max probeerde alles en Lando probeerde alles. De straf was onnodig voor mij. Lando lag voor hem en Max pakte de binnenkant en duwt hem naar buiten. Hij wist zich ook niet aan de track limits te houden. Naar mijn mening is dit niet eerlijk", zo besluit de analist.

