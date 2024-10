Charles Leclerc vertelt dat hij erop gokte dat Max Verstappen in de eerste bocht van de Grand Prix van de Verenigde Staten "vol gas zou gaan", en dat die gok hem uiteindelijk heeft geholpen om de race te winnen.

Charles Leclerc ving de Grand Prix van de Verenigde Staten aan vanaf de vierde stek, om uiteindelijk als winnaar over de streep te komen. De Ferrari-coureur kwam goed van zijn plek bij de start en wist in de eerste bocht van de vechtende Max Lando Norris en Max Verstappen te profiteren, door binnendoor in één keer de leiding in de wedstrijd over te nemen. De Monegask sloeg vervolgens snel een gat naar de rest van het veld, waarna het zaak was om de wedstrijd te managen.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc niet verrast

Op de vraag van Sky Sports of hij verbaasd was door de ruimte die ontstond in bocht één, vertelt hij: "Nee, dat verbaasde mij niet. Ik wist eigenlijk al dat Max vol gas zou gaan in de eerste bocht. Hij heeft in zijn positie niet veel te verliezen. Hij gaat aan kop in het wereldkampioenschap en ik wist dat hij heel agressief zou zijn. Daar probeerde ik rekening mee te houden en de exit [van bocht één] voor te bereiden. Die gok pakte goed uit en heeft mij geholpen om die race te winnen."

Constructeurskampioenschap

Met de overwinning voor Leclerc en de tweede plaats voor teammaat Carlos Sainz, heeft Ferrari in Austin goede zaken gedaan in het constructeurskampioenschap. Met nog vijf raceweekenden te gaan bedraagt het gat naar Red Bull Racing nog slechts acht punten, terwijl de achterstand op McLaren is teruggebracht naar 48 punten. De Italiaanse grootmacht doet dus nog volop mee om de titel.

